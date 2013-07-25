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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:51 BJT

中国债市：利率互换小幅走低，资金偏紧机构观望情绪仍浓

路透上海7月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四小幅走低。交易员表示，在经过前期持续走升之后，今日IRS整体小幅回调；不过资金仍旧维持偏紧局面，市场短期方向并不明朗，多数机构仍以观望为主。

他们指出，月末临近资金面预期很难乐观，且央行公开市场已连续五周未进行操作，未来利率互换走势还是要看流动性变化。

“早上下了大概3-5个bp(基点)的样子，下午比较稳定，可能是之前涨多了，市场都调整一下，也没啥特别的理由。”上海一银行交易员称，不排除是机构一些逢低的买盘。

中国银行间资金市场周四流动性偏紧的局面仍无改观，一个月内各期限品种回购利率 续升，尤其是七天品种因已跨月末，供应更趋紧张。

对于IRS未来走势，广发银行高级交易员颜岩表示，IRS下行的力量更强，因为fixing(IRS的浮动基准)上不去 ,IRS利率也很难上去，虽然资金很紧张。

本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 4.1000/4.2050 4.0175/4.1025 4.0213/4.1100 4.0588/4.1525 4.0660/4.3460

周三 4.1238/4.2238 4.0825/4.1688 4.0800/4.1650 4.1175/4.2075 4.1230/4.3790

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变化 -0.0238/-0.0188 -0.0650/-0.0663 -0.0587/-0.0550 -0.0587/-0.0550 -0.0570/-0.0330

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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