中国债市：利率互换小幅走低，资金偏紧机构观望情绪仍浓

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四小幅走低。交易员表示，在经过前期持续走升之后，今日IRS整体小幅回调；不过资金仍旧维持偏紧局面，市场短期方向并不明朗，多数机构仍以观望为主。
他们指出，月末临近资金面预期很难乐观，且央行公开市场已连续五周未进行操作，未来利率互换走势还是要看流动性变化。
“早上下了大概3-5个bp(基点)的样子，下午比较稳定，可能是之前涨多了，市场都调整一下，也没啥特别的理由。”上海一银行交易员称，不排除是机构一些逢低的买盘。
中国银行间资金市场周四流动性偏紧的局面仍无改观，一个月内各期限品种回购利率 续升，尤其是七天品种因已跨月末，供应更趋紧张。
对于IRS未来走势，广发银行高级交易员颜岩表示，IRS下行的力量更强，因为fixing(IRS的浮动基准)上不去 ,IRS利率也很难上去，虽然资金很紧张。
本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 4.1000/4.2050 4.0175/4.1025 4.0213/4.1100 4.0588/4.1525 4.0660/4.3460
周三 4.1238/4.2238 4.0825/4.1688 4.0800/4.1650 4.1175/4.2075 4.1230/4.3790
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变化 -0.0238/-0.0188 -0.0650/-0.0663 -0.0587/-0.0550 -0.0587/-0.0550 -0.0570/-0.0330
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。