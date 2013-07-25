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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:50 BJT

香港个股：港交所计划于8月12日推出中华120跨境指数期货

路透香港7月25日 - 港交所 称，将于8月12日推出中华交易服务中国120指数 （中华120）期货，以进一步扩展旗下中国内地相关产品组合。

中华120期货合约以现金结算，合约乘数为每个指数点50港元，最低价格波幅为0.5个指数点（或25港元），提供现月、下一历月及之后的两个季月合约；交易时间为上午9时15分至中午12时，及下午1时至4时15分。

于去年12月推出的中华120，由香港、上海及深圳三地交易所的合资公司编制，以追踪在中国内地及香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份表现，当中包括A股、H股、红筹股，以及在其他地区注册成立而在香港上市的内地民营企业股份。

港交所称，投资者可透过这单一期货合约便捷及具成本效益地同时捕捉两地市场的机会作交易或对冲。对于持有与中国内地相关股票组合的机构及投资者，包括寻求对冲其内地相关仓盘的交易所买卖基金庄家，此合约将是一项理想的风险管理工具。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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