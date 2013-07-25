香港个股：港交所计划于8月12日推出中华120跨境指数期货

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 港交所 称，将于8月12日推出中华交易服务中国120指数 （中华120）期货，以进一步扩展旗下中国内地相关产品组合。
中华120期货合约以现金结算，合约乘数为每个指数点50港元，最低价格波幅为0.5个指数点（或25港元），提供现月、下一历月及之后的两个季月合约；交易时间为上午9时15分至中午12时，及下午1时至4时15分。
于去年12月推出的中华120，由香港、上海及深圳三地交易所的合资公司编制，以追踪在中国内地及香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份表现，当中包括A股、H股、红筹股，以及在其他地区注册成立而在香港上市的内地民营企业股份。
港交所称，投资者可透过这单一期货合约便捷及具成本效益地同时捕捉两地市场的机会作交易或对冲。对于持有与中国内地相关股票组合的机构及投资者，包括寻求对冲其内地相关仓盘的交易所买卖基金庄家，此合约将是一项理想的风险管理工具。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。