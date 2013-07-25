版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:53 BJT

台湾经济：今年成长率至少达2%，不会为拉出口压低汇率--总统府发言人

路透台北7月25日 - 台湾总统府发言人李佳霏周四表示，马英九总统在接受媒体专访时表示，今年台湾经济成长率至少可达2%以上，并且不会为了带动出口的成长而压低汇率。

李佳霏转述马英九总统在访谈中表示，台湾不会为了带动出口成长而压低汇率，台湾的政策跟日本不一样，日本过去是通货紧缩的情况，但台湾不是。台湾的政策是更平衡的，稳定的汇率是更好的。

目前台湾官方以及各民间智库对今年经济成长率预估大多在2-3%之间。

台湾主计总处在5月底预估，今年台湾经济成长率2.4%，CPI为1.23%。7月31日主计总处将公布第二季的经济成长率概估值。

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所7月中旬也下修台湾今年全年经济成长率至2.35%，CPI涨幅则估为1.24%。

至于汇率的部分，台湾众多大型的传统产业、科技业出口大厂负责人，近期多次在媒体上呼吁政府表示台币应该贬值，以提振出口竞争力，但未获央行的正面回应。

央行总裁彭淮南多次表示，汇率是〞一刀两刃，无法既升值又贬值〞，且由市场决定，只有在短期资金大幅流动以及季节因素之下，央行会进场干预。

今年以来，日圆兑美元跌13.22%，同时间韩元兑美元跌4.07%，菲律宾披索跌5.26%，但台币只跌了2.81%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐