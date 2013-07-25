台湾经济：今年成长率至少达2%，不会为拉出口压低汇率--总统府发言人

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透台北7月25日 - 台湾总统府发言人李佳霏周四表示，马英九总统在接受媒体专访时表示，今年台湾经济成长率至少可达2%以上，并且不会为了带动出口的成长而压低汇率。
李佳霏转述马英九总统在访谈中表示，台湾不会为了带动出口成长而压低汇率，台湾的政策跟日本不一样，日本过去是通货紧缩的情况，但台湾不是。台湾的政策是更平衡的，稳定的汇率是更好的。
目前台湾官方以及各民间智库对今年经济成长率预估大多在2-3%之间。
台湾主计总处在5月底预估，今年台湾经济成长率2.4%，CPI为1.23%。7月31日主计总处将公布第二季的经济成长率概估值。
台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所7月中旬也下修台湾今年全年经济成长率至2.35%，CPI涨幅则估为1.24%。
至于汇率的部分，台湾众多大型的传统产业、科技业出口大厂负责人，近期多次在媒体上呼吁政府表示台币应该贬值，以提振出口竞争力，但未获央行的正面回应。
央行总裁彭淮南多次表示，汇率是〞一刀两刃，无法既升值又贬值〞，且由市场决定，只有在短期资金大幅流动以及季节因素之下，央行会进场干预。
今年以来，日圆兑美元跌13.22%，同时间韩元兑美元跌4.07%，菲律宾披索跌5.26%，但台币只跌了2.81%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。