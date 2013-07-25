中国债市：现券收益率全线回落，观望情绪缓和买盘积极入场抢筹

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 中国银行间债市周四现券收益率全线回落。交易员指出，收益率经过前期快速上涨后，技术上存在一定的修复需求，市场有传言央行通过大行向场内注入流动性，谨慎心态缓和，观望多时的买盘积极入场抢筹，午后中长端收益率下行更明显。
他们并指出，央行在公开市场并未进行任何操作，今日行情主要还是市场传言带动投资者情绪变化，并无实质利好公布，目前来看，收益率的回落恐怕属于修复性行情。
“收益率下的挺快的，尤其到下午，尾盘时候，买盘都出来了，10年国债下了有8-9个bp。”北京一商业银行交易员称，“最近收益率上的实在太快了，需要修复一下。”
他并指出，市场传言央行向大行定向逆回购支援流动性，而午后资金面确实有好转迹象，虽然跨月资金不算宽裕，但隔夜资金供给颇为宽松，“之前买盘一直在观望，今天都出来了，而且这个收益率水平确实可以拿了。”他称。
北京一大型券商交易员还提到，午后中长端收益率跌幅较多，高评级流动性好的信用品种、城投债以及利率品种收益率都见明显下行。
他认为，在宏观经济疲弱不振的背景下，这一个月来现券的行情其实严重背离了基本面，恐慌情绪散去的话，价格会回归，“估计价格会很快调整到位，今天这个行情，明显是不恐慌了。”他称。
不过北京另一大型银行交易员则指出，央行公开市场仍维持缄默，没有实质性利好消息，今日买盘踊跃主要还是情绪扭转带动，但未来资金面预期尚难言明朗，个人认为行情可能持续性不强。
本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。
剩余期限约9.84年的固息国债130011券最新双边报价对应收益率 在3.73%/3.70%，上日尾盘为3.825%/3.75%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.4078 4.3015
上日 3.2941 4.0479
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.8273/3.7573 国债参考率报价 3.4845/3.4136 金融债参考率报价 4.0125/3.9536(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。