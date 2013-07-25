中国债市：现券收益率全线回落，观望情绪缓和买盘积极入场抢筹

路透上海7月25日 - 中国银行间债市周四现券收益率全线回落。交易员指出，收益率经过前期快速上涨后，技术上存在一定的修复需求，市场有传言央行通过大行向场内注入流动性，谨慎心态缓和，观望多时的买盘积极入场抢筹，午后中长端收益率下行更明显。

他们并指出，央行在公开市场并未进行任何操作，今日行情主要还是市场传言带动投资者情绪变化，并无实质利好公布，目前来看，收益率的回落恐怕属于修复性行情。

“收益率下的挺快的，尤其到下午，尾盘时候，买盘都出来了，10年国债下了有8-9个bp。”北京一商业银行交易员称，“最近收益率上的实在太快了，需要修复一下。”

他并指出，市场传言央行向大行定向逆回购支援流动性，而午后资金面确实有好转迹象，虽然跨月资金不算宽裕，但隔夜资金供给颇为宽松，“之前买盘一直在观望，今天都出来了，而且这个收益率水平确实可以拿了。”他称。

北京一大型券商交易员还提到，午后中长端收益率跌幅较多，高评级流动性好的信用品种、城投债以及利率品种收益率都见明显下行。

他认为，在宏观经济疲弱不振的背景下，这一个月来现券的行情其实严重背离了基本面，恐慌情绪散去的话，价格会回归，“估计价格会很快调整到位，今天这个行情，明显是不恐慌了。”他称。

不过北京另一大型银行交易员则指出，央行公开市场仍维持缄默，没有实质性利好消息，今日买盘踊跃主要还是情绪扭转带动，但未来资金面预期尚难言明朗，个人认为行情可能持续性不强。

本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

剩余期限约9.84年的固息国债130011券最新双边报价对应收益率 在3.73%/3.70%，上日尾盘为3.825%/3.75%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.4078 4.3015

上日 3.2941 4.0479

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8273/3.7573 国债参考率报价 3.4845/3.4136 金融债参考率报价 4.0125/3.9536(完)

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