更新版 1-中国货币市场：紧流动性不改回购利率续升，七天品种跨月致供应骤紧

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透上海7月25日 - 中国银行间资金市场周四流动性偏紧的局面仍无改观，一个月内各期限品种回购利率 续升，尤其是七天品种因已跨月末，供应更趋紧张。
交易员指出，尽管中短期回购利率开盘价维稳态势依旧明显，不过资金紧张格局下，盘中加点成交频频出现，令回购利率均价难阻升势。
“隔夜还行，稍微好一点，但还是很多人在借，七天今天跨月了,所以说根本没有人出，而且现在这个价格根本拿不到钱，”上海一银行交易员称。
今日七天期回购加权平均利率 早盘最高曾上冲至6.50%，创7月1日来盘中高点。不过紧随其后，又出现一笔3.60%的低价成交，其稳定市场心态的用意较为明显。
上述交易员指出，今日七天回购在4.10%附近的价格，不少都是大行做出来的，“大行在压，可能有些机构不想看到价格上去，但实际上真实的成交价格，能接受的价格肯定在这个之上。”
“6.50%肯定是个真实的价格，那他们实在缺钱，没办法。只要不做第一笔，做第一笔很影响市场的，不是第一笔的话，就算6.50%成交，对整个均价影响也不是很大，”他表示。
两位消息人士周三透露，中国外汇交易中心在银行间本币交易系统上发布公告称，就上周四(18日)银行间一笔质押式隔夜回购利率非正常交易作出说明，并敦促交易机构加强内部控制和风险管理。
消息人士引述上述公告内容指出，河北市迁安市农联社与山西省襄汾县农联社于上周四上午9:07达成了一笔6,000万元人民币、期限为一天的质押式回购，回购利率为5.92%，大幅偏离当日正常市场价格，对市场造成不良影响。经查证，原因为交易双方将前一日一笔结算失败的交易的补息金额计入了交易价格。
业内人士近日表示，目前总体平静的回购利率背后其实仍暗流涌动。尽管近期资金面再度趋紧，但回购利率却在“调控”下上涨乏力，价格失真开始令更多资金交易转向线下(即同业存放)。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,306.79亿元人民币，较上日的6,079.45亿元增近4%；其中隔夜品种成交4,974.07亿元，较上日的4,503.59亿元增约10%。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.4078 3.2941 +11.37 4,974.07
七天 4.3015 4.0479 +25.36 933.83
14天 4.3419 4.1456 +19.63 148.84 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.6600 2.2400 +1142.00 --
七天 5.9050 4.4000 +150.50 289.96
14天 4.3000 4.3000 +0.00 32.05 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4300 3.3000 +13.00 --
七天 4.1300 4.2000 -7.00 --
14天 4.2800 4.1307 +14.93 -- Shibor 其中:隔夜 3.3495 3.2300 +11.95 --
七天 4.1320 4.0110 +12.10 --
三个月 4.6601 4.6610 -0.09 --(完) (发稿 边竞/丁淑琴; 审校 林高丽/张喜良)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。