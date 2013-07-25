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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:15 BJT

更新版 1-中国货币市场：紧流动性不改回购利率续升，七天品种跨月致供应骤紧

(新增最新报价)

路透上海7月25日 - 中国银行间资金市场周四流动性偏紧的局面仍无改观，一个月内各期限品种回购利率 续升，尤其是七天品种因已跨月末，供应更趋紧张。

交易员指出，尽管中短期回购利率开盘价维稳态势依旧明显，不过资金紧张格局下，盘中加点成交频频出现，令回购利率均价难阻升势。

“隔夜还行，稍微好一点，但还是很多人在借，七天今天跨月了,所以说根本没有人出，而且现在这个价格根本拿不到钱，”上海一银行交易员称。

今日七天期回购加权平均利率 早盘最高曾上冲至6.50%，创7月1日来盘中高点。不过紧随其后，又出现一笔3.60%的低价成交，其稳定市场心态的用意较为明显。

上述交易员指出，今日七天回购在4.10%附近的价格，不少都是大行做出来的，“大行在压，可能有些机构不想看到价格上去，但实际上真实的成交价格，能接受的价格肯定在这个之上。”

“6.50%肯定是个真实的价格，那他们实在缺钱，没办法。只要不做第一笔，做第一笔很影响市场的，不是第一笔的话，就算6.50%成交，对整个均价影响也不是很大，”他表示。

两位消息人士周三透露，中国外汇交易中心在银行间本币交易系统上发布公告称，就上周四(18日)银行间一笔质押式隔夜回购利率非正常交易作出说明，并敦促交易机构加强内部控制和风险管理。

消息人士引述上述公告内容指出，河北市迁安市农联社与山西省襄汾县农联社于上周四上午9:07达成了一笔6,000万元人民币、期限为一天的质押式回购，回购利率为5.92%，大幅偏离当日正常市场价格，对市场造成不良影响。经查证，原因为交易双方将前一日一笔结算失败的交易的补息金额计入了交易价格。

业内人士近日表示，目前总体平静的回购利率背后其实仍暗流涌动。尽管近期资金面再度趋紧，但回购利率却在“调控”下上涨乏力，价格失真开始令更多资金交易转向线下(即同业存放)。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,306.79亿元人民币，较上日的6,079.45亿元增近4%；其中隔夜品种成交4,974.07亿元，较上日的4,503.59亿元增约10%。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间17:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.4078 3.2941 +11.37 4,974.07

七天 4.3015 4.0479 +25.36 933.83

14天 4.3419 4.1456 +19.63 148.84 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.6600 2.2400 +1142.00 --

七天 5.9050 4.4000 +150.50 289.96

14天 4.3000 4.3000 +0.00 32.05 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4300 3.3000 +13.00 --

七天 4.1300 4.2000 -7.00 --

14天 4.2800 4.1307 +14.93 -- Shibor 其中:隔夜 3.3495 3.2300 +11.95 --

七天 4.1320 4.0110 +12.10 --

三个月 4.6601 4.6610 -0.09 --(完) (发稿 边竞/丁淑琴; 审校 林高丽/张喜良)
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