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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:07 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超22.5亿台币

路透台北7月25日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       26.00        7.00      +19.00
     票券业        3.50        0.00       +3.50
     证券业        7.00       29.50      -22.50
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