版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 17:17 BJT

香港金融：去年基金管理业务合计资产按年升39%，并创新高--证监会

路透香港7月25日 - 香港证监会周四发表年度基金管理活动调查报告显示，于2012年末，本地基金管理业务的合计资产按年上升39%，并创出新高。

证监会自1999年起每年进行这项基金调查，以评估香港基金管理业的情况，从而制订相关政策及工作规划。2012年共有485家机构同意参与调查，当中包括417家持牌资产管理公司及基金顾问公司、46家注册金融机构，以及22家保险公司。

报告显示，2012年末本地基金管理资产125,870亿港元，2011年则为90,380亿港元，反映出行业走出欧债危机的阴霾，并继续吸引海外资金。

证监会副行政总裁张灼华在一份声明中称，“市场参与者的数目与日俱增，他们所从事的各类型基金管理活动整体录得增幅。”

按管理地区划分，若撇除房地产投资信托基金（房地产基金），2012年基金管理业务合计资产当中的80,180亿港元（或占64.6%）皆源自海外投资者。而这个比例在过去五年一直保持在60%以上。

以参与者划分，持牌资产管理公司及基金顾问公司仍然占基金管理业务合计资产中的最大份额。截至2012年底，这些公司所处理的资产管理及基金顾问业务的合计资产总值为91,780亿港元，同比上升47.9%。

而注册机构所处理的资产管理业务及其他私人银行业务的资产总值则增加18.8%至28,770亿港元，保险公司的资产总值上升24.7%至3,580亿港元。

按资金来源划分，非房地产基金所管理的资产总值增加43.1%至82,460亿港元，该类资产中，在香港管理的资产总值为57,070亿港元（占69.2%），当中有80%的资产投资于亚洲。

其他私人银行业务在2012年的资产总值上升18.4%至26,790亿港元。基金顾问业务在2012年的资产总值增长67.4%至14,880亿港元。

证监会认可房地产基金在2012年的市值为1,740亿港元，增幅约为40.3%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐