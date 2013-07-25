香港金融：去年基金管理业务合计资产按年升39%，并创新高--证监会

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月25日 - 香港证监会周四发表年度基金管理活动调查报告显示，于2012年末，本地基金管理业务的合计资产按年上升39%，并创出新高。
证监会自1999年起每年进行这项基金调查，以评估香港基金管理业的情况，从而制订相关政策及工作规划。2012年共有485家机构同意参与调查，当中包括417家持牌资产管理公司及基金顾问公司、46家注册金融机构，以及22家保险公司。
报告显示，2012年末本地基金管理资产125,870亿港元，2011年则为90,380亿港元，反映出行业走出欧债危机的阴霾，并继续吸引海外资金。
证监会副行政总裁张灼华在一份声明中称，“市场参与者的数目与日俱增，他们所从事的各类型基金管理活动整体录得增幅。”
按管理地区划分，若撇除房地产投资信托基金（房地产基金），2012年基金管理业务合计资产当中的80,180亿港元（或占64.6%）皆源自海外投资者。而这个比例在过去五年一直保持在60%以上。
以参与者划分，持牌资产管理公司及基金顾问公司仍然占基金管理业务合计资产中的最大份额。截至2012年底，这些公司所处理的资产管理及基金顾问业务的合计资产总值为91,780亿港元，同比上升47.9%。
而注册机构所处理的资产管理业务及其他私人银行业务的资产总值则增加18.8%至28,770亿港元，保险公司的资产总值上升24.7%至3,580亿港元。
按资金来源划分，非房地产基金所管理的资产总值增加43.1%至82,460亿港元，该类资产中，在香港管理的资产总值为57,070亿港元（占69.2%），当中有80%的资产投资于亚洲。
其他私人银行业务在2012年的资产总值上升18.4%至26,790亿港元。基金顾问业务在2012年的资产总值增长67.4%至14,880亿港元。
证监会认可房地产基金在2012年的市值为1,740亿港元，增幅约为40.3%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。