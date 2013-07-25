表格：台湾6月M2年增率升至4.82%，因银行放款及投资增加

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透台北7月25日 - 台湾央行周四公布，6月货币总计数M2年增率为4.82%，较上月的4.32%走高，主要系银行放款及投资增加。
去年底央行的理监事会议决议，2013年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%)：
M2 M1A M1B
2013年
6月 4.82 9.02 7.89
5月 4.32 8.54 7.04
4月 3.71 7.95 5.72
3月 3.78 9.55 6.03
2月 3.53 10.26 5.66
1月 2.99 5.94 3.97
2012年
12月 3.67 4.72 4.91
11月 3.26 3.69 3.65
10月 3.29 3.21 3.57
9月 3.96 2.54 3.35
8月 3.69 2.35 2.73
7月 3.80 4.05 2.88
6月 4.19 4.51 3.18
5月 4.40 4.55 3.24
4月 4.72 4.89 3.77
3月 5.05 2.74 3.47
2月 4.92 1.16 2.84
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
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