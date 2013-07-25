香港社会：律政司称已授权刑事检控专员，处理对发展局局长陈茂波的投诉

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 多个政党代表早前到廉政公署举报发展局局长陈茂波，指其涉嫌公职人员行为失当。律政司发言人周四发表声明称，已授权刑事检控专员处理该事件，包括在日后若有需要时考虑及决定应否对陈茂波作出检控。
“由于事件在社会上引起广泛关注，律政司司长认为基于公众利益，应该向社会尽早表明律政司将会如何处理相关事宜。”律政司发言人指出。
“律政司司长作为律政司的首长，会确保这事件将会根据妥当及适当的程序处理，并严格遵照法律及检控政策行事。”发言人说。
香港苹果日报早前报导，负责推行政府新界东北发展计划的陈茂波，其妻子及家人在新界古洞北发展区拥有最少三幅农地，并由陈茂波于1994年亲自买入，陈茂波被指涉嫌有明显利益冲突。
在事件曝光后，陈茂波指他本人并没持有拥有该些农地的公司股东之一Orient Express Holdings Limited的实际权益，该公司是他妻子许步明及家人持有，当年买入作假日休闲用途，并于去年10月初将股份全部卖出，现时其夫妇二人和子女均没持有该公司权益。
陈茂波今天表示，涉及的古洞农地将会按市值公开招标出售，以完全切割他太太外家和新界东北新发展区的任何利益关系。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。