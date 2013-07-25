版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 18:11 BJT

香港社会：律政司称已授权刑事检控专员，处理对发展局局长陈茂波的投诉

路透香港7月25日 - 多个政党代表早前到廉政公署举报发展局局长陈茂波，指其涉嫌公职人员行为失当。律政司发言人周四发表声明称，已授权刑事检控专员处理该事件，包括在日后若有需要时考虑及决定应否对陈茂波作出检控。

“由于事件在社会上引起广泛关注，律政司司长认为基于公众利益，应该向社会尽早表明律政司将会如何处理相关事宜。”律政司发言人指出。

“律政司司长作为律政司的首长，会确保这事件将会根据妥当及适当的程序处理，并严格遵照法律及检控政策行事。”发言人说。

香港苹果日报早前报导，负责推行政府新界东北发展计划的陈茂波，其妻子及家人在新界古洞北发展区拥有最少三幅农地，并由陈茂波于1994年亲自买入，陈茂波被指涉嫌有明显利益冲突。

在事件曝光后，陈茂波指他本人并没持有拥有该些农地的公司股东之一Orient Express Holdings Limited的实际权益，该公司是他妻子许步明及家人持有，当年买入作假日休闲用途，并于去年10月初将股份全部卖出，现时其夫妇二人和子女均没持有该公司权益。

陈茂波今天表示，涉及的古洞农地将会按市值公开招标出售，以完全切割他太太外家和新界东北新发展区的任何利益关系。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐