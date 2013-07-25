香港房地产：高力国际料未来一年中小型住宅楼价跌幅较豪宅大

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透香港7月25日 - 高力国际物业顾问周四预计，今年下半年一手住宅市场推售新盘步伐加快，将令二手市场楼价下跌；并认为中小型单位楼价跌幅将较大，未来12个月平均售价会跌10%-15%，豪宅楼价跌约10%。
高力国际住宅买卖部行政董事潘伟基在记者会上指出，自政府推出多项楼市辣招后，住宅成交量大减，本年3月至6月间住宅买卖成交宗数跌至11,443宗，是自1996年以来最低季度成交量。但由于业主资金充裕及低息持续，而买家的置业成本因政府政策而增加，故出现成成交量下降，但住宅售价未有下跌的情况。
“政府有必要推出楼市遏抑措施，但现时还未收效。”他说，“政府可能要看到楼价下跌20-30%才会考虑撤招，预计首先撤销的将会是买家印花税之政策。”
他又表示，政府推出的税项措施增加购置豪宅的成本，令短期炒家、投资者、国内及海外买家却步。此外，政府的一手住宅物业销售条例于4月底正式实施后，发展商因需要时间适应，令推盘步伐减慢。以2013年上半年为例，豪宅的成交量急跌，成交价在1,000万港元以上的交投量按年下跌48%至291宗，因此预计发展商会为了追回销售，下半年会以贴近二手楼的市价加快推盘。
本港楼市现已开始踏入调整期，加上美联储局或将退市，潘伟基预期利率于2015年开始上调，楼价将有机会下调，预计未来12个月整体住宅每月成交量达约4,000-5,000宗，而3-6月平均每月为约4,000宗。（完） (发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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