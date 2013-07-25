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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 19:16 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近四年低位，受大豆丰产前景打压

路透吉隆坡7月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近四年最低位，因市场预期由于大豆产量增加，全球食用油供应料将增多。

美国中西部地区天理状况理想，或将为大豆收成创纪录铺平道路。那样将可能提高豆油供应，转移棕榈油的部分食品及燃油需求。

马来西亚7月1-25日棕榈油出口较上月同期下降6-7%，亦打压棕榈油市场，不过交易商表示，出口正从本月前10天骤降中反弹。

“尽管出口显示出复苏迹象，但棕榈油随着大豆起舞。”一外资商品经纪商的交易员说。

指标10月棕榈油合约 下跌2.3%，收报2,170马币(林吉特)，盘中曾跌至2,151马币，为2009年10月29日以来最低。

总成交量为50,447口，高于3.5万口的日均水平。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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(编译 王兴亚；审校 田建华)
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