马来西亚期市：棕榈油期货跌至近四年低位，受大豆丰产前景打压

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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路透吉隆坡7月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至近四年最低位，因市场预期由于大豆产量增加，全球食用油供应料将增多。
美国中西部地区天理状况理想，或将为大豆收成创纪录铺平道路。那样将可能提高豆油供应，转移棕榈油的部分食品及燃油需求。
马来西亚7月1-25日棕榈油出口较上月同期下降6-7%，亦打压棕榈油市场，不过交易商表示，出口正从本月前10天骤降中反弹。
“尽管出口显示出复苏迹象，但棕榈油随着大豆起舞。”一外资商品经纪商的交易员说。
指标10月棕榈油合约 下跌2.3%，收报2,170马币(林吉特)，盘中曾跌至2,151马币，为2009年10月29日以来最低。
总成交量为50,447口，高于3.5万口的日均水平。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王兴亚；审校 田建华)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。