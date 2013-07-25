版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 19:20 BJT

更新版-东南亚股市：悉数收低，泰国股市受国内政治担忧打压挫跌3%

涨跌     当日    今年以   2012年
                                                             来     
                                最新报    点数     涨跌%    涨跌%   收市价
                                  价                                
                                                                       
 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU   432.21    -6.11    -1.39    +1.91   424.10
 指数             >                                                 
 新加坡                         3235.68   -39.08    -1.19    +2.17  3167.08
 马来西亚                       1808.42    -1.58    -0.09    +7.07  1688.95
 泰国                           1456.68   -44.68    -2.98    +4.65  1391.93
 印尼                           4674.12   -43.99    -0.93    +8.28  4316.69
 菲律宾                         6800.11    -4.05    -0.06   +16.99  5812.73
 越南                            491.78    -2.40    -0.49   +18.86   413.73
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐