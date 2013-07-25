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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 19:51 BJT

美股业绩：通用汽车第二季获利优于预期，因美国市场需求强劲

路透底特律7月25日 - 通用汽车 周四公布高于预期的第二季获利，因北美市场需求强劲，而且其处于困顿的欧洲业务削减了成本。

该公司第二季净利降至12亿美元，合每股盈余0.75美元，上年同期分别为15亿美元和0.90美元。

未计特殊项目在内，通用汽车每股盈余为0.84美元，这较汤森路透I/B/E/S调查分析师预估高出0.09美元。特殊项目主要与收购通用汽车韩国分公司优先股有关。

第二季营收上升约4%至391亿美元，高于分析师此前预估的383.7亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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