更正-国际油市：亚洲石脑油价格降至两周半低位，裂解价差基本持稳

(更正：正文最后一段译文有误，应为“印尼从新加坡进口近21.5万吨汽油”，而非“印尼从新加坡进口近21.5万桶汽油”)
路透新加坡7月25日 - 亚洲石脑油价格周四来到两周半低位每吨894.00美元，裂解价差基本持平于每吨91.73美元，因供应增加抵消了韩国需求稳定的影响。
韩国最大乙烯生产商Lotte Chemical据说已买入2.5万吨中东全馏分石脑油船货，9月到港，成本加运费价格较日本报价每吨升水约7.00美元。
印尼Pertamina重新标售20万桶重质全馏分石脑油，8月上半月从巴厘巴板装船。
交易商称，此前离岸价据说最高为较新加坡报价每桶升水3.00美元，可能低于Pertamina的目标。
目前尚不清晰该公司为何意外标售石脑油现货船货。Pertamina还是亚洲最大汽油进口商。
亚洲汽油市场依然处于下行趋势，汽油裂解价差连续第八个交易日下降，徘徊在每桶8.66美元的两个月低位附近。
新加坡陆上轻质馏分油库存跳增13.4%，至三周高位909.6万桶。
7月24日止当周，印尼从新加坡进口近21.5万吨汽油，较前一周减少21.5%。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)