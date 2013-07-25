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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 21:02 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，斋月过半中东需求料下降

路透新加坡7月25日 - 亚洲柴油裂解价差周四基本持平于每桶18.54美元，关于中东需求减退的预期打压市场人气。

穆斯林斋月是沙特需求骤增背后的主要因素，但斋月将在8月7日左右结束。

“买家此前已经足量购买，以便满足需求高峰季，”一位在新加坡的交易商称。

7月24日止当周，将近10.7万吨车用柴油从新加坡运至澳洲、印尼和马来西亚，比前一周大幅减少72%。

新加坡陆上柴油和航煤总库存增加21.4%至849.5万桶的五周高位，此前降至逾五年最低水准。

越南Petrolimex寻求7.4-7.84万吨、交付期在7月末-12月末的柴油和汽油，目前已经购买不到15%。

该公司寻购的这些船货用于向邻国柬埔寨再出口，其将从现货市场购买剩余船货。

英国BP向托克出售25万桶500ppm柴油，8月13-17日装船，离岸价格较新加坡报价每桶升水1.20美元。(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)
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