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货币新闻 | 2013年 7月 26日 星期五 01:05 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.026%，投标倍数为2.54

路透华盛顿7月25日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.026% 中值 1.990% 低值 1.940% 价格/得标 价格 99.831111 高值得标比率 88.57% 投标倍数 2.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,034,900 总投标 73,695,039,900 竞争性投标得标 28,987,220,000 非竞争性投标得标 12,814,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,222,100,000 初级市场交易商得标 10,109,240,000 直接投标 9,199,000,000 直接投标得标 4,799,855,000 间接投标 16,261,125,000 间接投标得标 14,078,125,000 发行细节 发行日 2013/07/31 到期日 2020/07/31 CUSIP码 912828VP2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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