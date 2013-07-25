美国债市：7月24日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透纽约7月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至7月24日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加14.4亿美元，至3.275兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债减少140亿美元，至2.926兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加152.77亿美元，至3,121.8亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加1.73亿美元，至369.3亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
浏览美联储报告全文，请点选链接：(here)。(完) (编译 白云; 审校 石冠兰)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。