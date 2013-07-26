金砖国家：7月25日股汇市收盘纵览

路透7月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月25日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报962.36点。
中国股市：沪综指续收跌，中小市值股票出现大面积回调
香港股市：五个交易日来首次收低，受矿业股疲势拖累
中国汇市：人民币即期低开高收，汇率短期均衡或为推出政策铺路
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印度股市：周四下跌近1.5%，至近两周最低收盘位。ITC Ltd股价挫跌，因公司季度业绩未达到预期。指标BSE指数 收低1.42%，或285.92点，报19,804.76点，为7月3日以来最大单日跌幅。NSE指数 跌1.39%，或83点，报5,907.50点，为连续第二天收低。
印度汇市：印度卢比涨至五周高位，因央行回收流动性的措施开始生效，但临近尾盘时有来自进口商的美元需求，卢比只得以小幅收高。卢比兑美元收报59.11/12，周三收盘价为59.13/14，周四盘中最高涨至58.76，为6月19日以来最高位。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,353.380点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.14%至739.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.49%，报32.6185卢布，卢布兑欧元 跌1.22%至43.3540卢布。
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巴西股市：本周四日以来第三天上涨，石油和金属出口商股价跳涨，因反映美国企业支出计划的数据优于预期。国有石油企业Petrobras股价劲扬2.75%，领涨大盘。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高1.43%，报49,066.75点，为一个月高位。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元下跌0.5%，早盘多数时候都在平盘上下波动，出口商抛售美元及央行标售常规外汇互换合约带来短暂支撑。
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南非股市：下跌。全球第二大啤酒商SABMiller公布季度销售量下降后股价挫跌，黄金制造商股价走势依然挣扎。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.35%，报36,244.58点。综合指数 跌0.36%，报40,739.05点。
南非汇市：周四1602GMT，兰特兑美元下跌0.4%报9.8120。兰特兑美元昨日在纽约市场收报9.7725，交易员表示，美元涨势可能持续。美元在本周高位9.8550遭遇阻力。 (完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)