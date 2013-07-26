《台湾重要政经日程》--7月26日

===================今日重要政经消息=====================
7/26(五)
--16:00 行政院长与商业领袖座谈会。
--16:00 经建会公布6月景气灯号记者会。
=================近期重要政经消息======================
7/30(二)
--12:30 央行标售30年102/9期公债，金额300亿台币。
--宏达电 法人说明会。
8/5(一)
--16:10 央行公布7月底外汇存底。
8/7(三)
--联电 公布第二季业绩。
8/9(五)
--13:30 台积电 公布7月营收。
--14:00 联电公布7月营收。
8/13(二)
--12:30 央行标售364天期国库券，金额300亿台币。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
8/26(一)
*--16:10 央行公布7月M2年增率，6月为年增4.82%。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 董永年; 审校 林高丽)