台湾已公布经济指标--2013/7/29

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 6月 -0.43% -0.27% r 8/23 -- 季调失业率 6月 4.17% 4.19% 8/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.60% +0.74% 8/5 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,066.06 4,066.16 8/5 -- 商品出口(y/y) 6月 +8.6% +0.9% 8/7 -- 商品进口(y/y) 6月 +6.8% -8.0% 8/7 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +4.82% +4.32% 8/26 -- 外销订单(y/y) 6月 -3.5% -0.4% 8/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- *国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r 7/31 -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。