中国铁路：铁路发展基金有望年内试水，起步拟筹资1,000亿元--报载

路透上海7月26日 - 21世纪经济报 道周五引述权威渠道消息，作为铁路投融资体制改革的一大亮点，酝酿中的铁路发展基金预计今年内有望推出。在起步之初，资金筹集的主要来源仍然以中央财政性资金为主，总体可形成约1,000亿元人民币的筹资量。

报导指出，明后两年，铁路发展基金中社会性融资的比例将逐步上升，社会融资和中央财政性资金的比率将达到1：1甚至更高。另外，决策层也将考虑从原先由交通运输部主管、主要用于公路建设的车购税中，分出一部分来用于铁路建设，其额度约有150亿元。

接近铁路总公司的消息人士称，以往，中央预算内资金和从煤炭运输中提取的铁路建设基金，一直是铁路建设资金中两项较稳定的来源。按照铁总的设计，即将推出的铁路发展基金，将以200亿元的中央预算内资金、450亿元的铁路建设基金，再加上从交通运输部划拨铁路的约150亿元车购税为主体，初期争取吸收到200亿元的社会资本，形成约1,000亿元的融资量。

按铁路总公司设想，如果铁路建设基金运作得比较成功，引来更多的社会资金。则明后两年这一基金规模或将扩大到2,000亿至3,000亿元的体量，其中中央财政性资金为1,000亿元，其余为社会资本。

“在财政性资金的保证下，铁路发展基金的收益率能够定得比银行利率高一点，这样就可以吸引社会资本加入进来。” 上述接近铁总的人士表示。但他也担心，如果收益率过高，最终基金要赎回时，铁总将面临很大的资金压力，尤其是如果届时铁总的收入状况仍然没有明显改善的话，这一压力将更大。

报导还指出，根据近日国务院常务会议的精神，在推进铁路投融资体制改革的条件下，接下来国家将适当加快“十二五”期间铁路建设进度。“十二五”期间铁路投资将从原计划的2.8万亿元增加到3.3万亿元。2013年的铁路固定资产投资将从年初计划的6,500亿元增加到6,900亿元，明后两年总计将完成投资1.4万亿元。 这一投资强度，低于2010年铁路大跃进高潮时一年8,000亿元投资的水平，但比起2011年的6,000亿、2012年的6,340亿又有所提高。报导称，由于近几年铁路建设资金的近七成来自银行和债券，每年铁总将承担高额的利息。据铁总测算，今年将要付出的利息约为1,300亿元。