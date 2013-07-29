台湾经济指标预测--7月29日至8月26日

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *7月29日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/31 0830 GDP年增率 第二季概估 -- 1.67%(统计值) 值 *8月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/5 0830 消费者物价 7月 -- +0.60%(年变动率) 指数(CPI) 8/5 1610 外汇存底 7月底 -- 4,066.06亿美元 8/7 1600 出口 7月 -- +8.6% *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差110.9亿美元 8/20 1600 外销订单 7月 -- -3.5% 8/22 0830 季调失业率 7月 -- 4.17% 8/23 1600 工业生产 7月 -- -0.43% *8月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/26 1610 M2年增率 7月 -- 4.82% -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。