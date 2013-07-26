《台湾金融市场一周展望》基本面弱惟钱多令泡沫不消，国库料于30年券标售出招压制利率

* 美中陆续公布重要经济数据，两岸服贸协议将在立院审查

* 台湾基本面疲弱，但泛滥游资将滋养金融商品泡沫

* 国库力阻债市长端利率爆冲，下周30年券标售料持续出招

* 央行冲销力道稍减，短率料持稳低档

记者 董永年

路透台北7月26日 - 台湾金融市场下周料将面临诸多变数，外有美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议、7月非农就业报告，美国供应管理协会(ISM)制造业指数，以及中国采购经理人指数(PMI)等重大数据的发布，内部则有立法院召开临时会，审查两岸签署的服务贸易协议，此将攸关台湾能否顺利转型自由贸易岛。

在上述因素明朗之前，股、债、汇市料随消息面变化，此前则呈现区间震荡格局。元大宝来投信副总经理刘兴唐预估，美国7月ISM指数应还是会维持在50以上的扩张区，至于非农就业岗位有机会挑战20万个，代表美国景气复苏之路持续升温。

不过台湾近期发布的诸多重要经济数据均较预期为差。6月外销订单与工业生产指数，均呈现连续五个月衰退。各大经济研究院近日也纷纷调低台湾今年GDP年增率展望至3%以下。就连总统马英九接受外电专访时也指出，今年经济成长率“至少”可达2%以上，对台湾今年经济呈现疲弱复苏的趋势做最后定调。

惟纵然经济疲弱不振，但市场宽松到趋近浮滥的资金，却有利于滋养金融商品的泡沫。中央银行昨日公布6月金融情况，代表市场流动资金的M1B年增率上扬至7.89％，创近两年新高。主因美国联准会释出量化宽松措施（QE）拟退场消息后，引发国人赎回海外基金逾900亿台币。此外，企业因应7、8月现金股息发放，将资金移回台湾，令活期存款、定期及定储存款、外汇存款均创下新高。

除国人海外投资资金回流，外资也一改先前调节台股的动作。截至本周初为止，已连续两周加码股市9.26亿美元，流入幅度居亚股之冠。

对此，摩根亚洲基金经理人颜荣宏表示，随着市场接受并消化QE政策将适时调整的变数，搭配美国近期经济数据亮丽，初领失业救济金人数、企业活动指数均优于预期的情况下，外资看好与景气连动较深的东北亚股市，将最能受惠美国景气复苏，因此7月以来明显可见买盘承接台湾、韩国股市。

摩根新兴科技基金经理人龚真桦则指出，台股大盘加权股价指数 自6月底以来，高低点呈现逐步垫高格局，中期均线向上趋势持续。短线或有过热修正压力，但未见重大利空破坏有利情况前，台股中线偏多格局不变。

刘兴唐认为，下周台股应该以盘坚的机率较大，基本面不佳难以支撑指数大幅上扬。预料上档压力在8,400点，支撑则看8,100点。

台湾出口疲弱的情况丝毫未见转好迹象。台湾6月工业生产指数年减0.43%，已连续第五个月衰退。领先指标的6月外销订单，也因中国景气放缓而出现连续五个月衰退，表现更不如预期。

台湾在上个月已和中国签订ECFA的服务贸易开放，但国内部分出版业、美容业、汽车租赁业者陆续发出反对声音。台湾立法院将在下周一(27日)召开临时会审查服务贸易协议，在野党已放话将逐条审查，多个民间社团也将举办各项〞反服贸〞的群众抗议活动。

**债市长端有国库把关**

美国经济逐步迈向复苏之路，令一向跟随美债的台湾债市，殖利率也呈现震荡向上走势。市场偏空的心态，反映在买盘对中长券标售时的下单利率上。但也因保守过了头，令国库分别在5月中与本周的30年及20年券标售，采取截标动作，尤其对20年券102/8截标幅度之大，前所未见。

虽然许多交易商对国库此一举动不满，但也有市场人士认为，台湾的基本面与美国不同，殖利率中长期趋势虽已确立向上，但也不应跟随美债过度反映。在控制长券筹码供给后，债市殖利率曲线尾端的陡峭化幅度将趋缓，近期殖利率应该不脱区间整理走势。

下周台债走势除受美国与中国公布重大经济数据影响外，交易员也提及，周二还有一档30年券102/9要标售，惟受到财政部大举截标102/8的冲击，空方交易情绪已大受打击，发行前交易(when-issued)期间零成交的纪录，恐怕会一直维持到标债为止。

纵然少了发行前交易的价格发现功能，但交易员也指出，102/9最终定价的利率，是掌控在国库手中。至于30年券的最大买盘寿险业，也必须在资金配置需求以及对利率的坚持两者间妥协，配合国库将下标利率写低的机率存在。

“我觉得30年券会比较看得出来需求在哪，今年寿险若想补一些券，非得向下写，除非你可以等。”一大型证券商交易主管说。

交易商认为，若以20年与30年券合理利差在10个基点左右推估，预料下周财政部应该会将102/9的利率截在2.20%附近，至于寿险业愿不愿意捧场，似乎已不是主导的关键。

“标完后不确定因素消失，搞不好殖利率有向下一小波机会，但大家还是会倾向调节。”一公股银行交易员说。

台湾央行本周标售102/8时将得标利率定在2.1%，使得不足额发行比例达60%，这已是近期财政部二度对长天期公债限定发行利率上限。

**台币料不脱区间**

台币兑美元 本周以来在缺乏消息面指引下走势平稳，高低点位落在29.850-30.035，波动区间仅有1.85角，且主要跟随亚币波动方向。

不过下周美联储将有利率决策，周五又将再有重要的非农数据，交易员认为下周上半市场将在重要事件前处于观望状态，下半周则视FED声明基调随国际汇市反应。

然而本地交易员称，市场对美联储及非农数据暂时没有特殊预期，且在美联储主席贝南克此前数度发言重新回归鸽派基调后，只要美联储没有特殊意外的发言，非农数据也没有脱离市场预期太远，整体而言市场仍将以区间看待台币走势。目前预估台币兑美元下周实质交投区间将落在29.800-30.000，与本周相似。

〞我认为市场对下周的事件没有明显的预设立场，整体而言台币还是区间。〞一外资银行交易员说。

他并指出，总统马英九称不会为了拉抬出口而贬低汇率，这和过去央行总裁彭淮南的说法并无明显不同，也不代表台币将会升值

另一本地银行交易员指出，下周进入月底最后几个交易日，虽然出口商在本周已见分段卖汇，但料仍有一小波的卖汇需求尚待消化。不过由于台币近来汇价稳定，出口商对价格要求较为弹性，在29.900附近都可见抛汇的美元卖盘，而反向则有进口商的美元买盘，让台币持于区间难以大幅波动。

他们认为，在周五美国非农就业底定后，由于时差关系，亚洲市场的反应将延迟至再下一周，台币也难有自主性，仍将视主要亚币的方向而定。其中日圆 、韩元 及人民币 为台币近来参考性最高的三种亚币。

**央行冲销稍减弱**

货币市场方面，虽然下周迈入本提存期最后一周，市场资金仍偏向宽松，加以财政部退税款将于30日入银行体系，将使银行体系资金水位偏高，跨月拆款资金供给大增，明显削弱月底、旬底资金紧缩效应，短率将续稳在既有低位区间。

银行资金调度人士认为，央行冲销力道稍有减弱，而下周央行存单到期量高达1.3兆(万亿)台币，月底银行体系资金偏向宽裕，跨月拆款资金取得容易，令月底、旬底效应并不明显，下周短率料续处低位，除非央行扩大冲销力道。

“央行最近都没有收得很乾净，市场资金很多啦!”一位大型行库资金调度主管称。

至于短票部分，票券业者表示，下周发票量仍持平在一般水准，根本不够去化银行端的资金需求，在短票供不应求及与隔日拆款维持一定利差水准的情况下，预计银行端对短票的需求仍将强劲，月底短票利率在低位成交比重可望提高。