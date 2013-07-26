《中国报摘》--其他报纸重要消息7月26日

**上海证券报**

--据悉，中国新能源汽车新一轮补贴政策方向和主体内容已经确定，最快7月底出台，以对接2012年底到期的2009版补贴政策。在市场和政策的双重驱动下，新能源汽车行业将迈入商业化大规模推广阶段，作为核心领域的锂电池将获得最快的成长。

--从一位接近中欧光伏双反案件的知情人士处证实，中欧光伏价格承诺谈判已达成一个初步协议，价格承诺底线将在0.57欧元/瓦，这意味着中国光伏产品有可能避免47.6%的高额惩罚性关税。

--从中国华融获悉，上半年该公司实现拨备后利润总额75.14亿元；另一家资产管理公司--长城资产上半年公司商业化合并利润突破40亿元，计提拨备后38.7亿元，较去年同期增长51.2%。

**证券时报**

--深圳前海深港现代服务业合作区首批地块将于今日开拍。下午挂牌出让的两宗土地均位于桂湾片区起始价分别为35亿元和47亿元，对应楼面起始价分别为1.09万元/平方米和1.04万元/平方米。

--汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示，基于政策上的判断和近期的统计数据，今年或者明年中国经济增长复苏势头会比较弱，但是经济低速增长将会为推进改革留下空间。预计到2015年，才会迎来真正意义的全面复苏。

**第一财经日报**

--经历了上半年的持续调整，中国6月吸引外资金额同比增长达到20%以上。商务部外资司副巡视员曹宏瑛表示，6月数据没有水分，因为外资统计都是实打实的，真金白银到账才可以算。预计今年吸引外资将会与去年相当。

--接近中石油集团人士表示，中石油内部下发文件，要求对各地液化天然气(LNG)工厂的供气价上调至各地非居民用气最高价格。

**21世纪经济报 道**

--接近铁路总公司的消息人士透露，预计年内有望推出的铁路发展基金，将以200亿元的中央预算内资金、450亿元的铁路建设基金，再加上前述从交通运输部划拨铁路的约150亿元车购税为主体，初期争取吸收到200亿元的社会资本，形成约1,000亿元的融资量。

--据悉，广西玉柴机器集团二级子公司玉柴重工(天津)公司因资金紧张，2亿元银行贷款逾期违约。该笔贷款出自光大银行。不仅如此，玉柴重工在中行 、国开行 、平安银行 以及浦发银行 的多笔贷款也将在三个月内到期，债务偿还压力不小。

--消息人士透露，无锡尚德太阳能电力此前发出的征询投资意向邀请函，收到四份回复。但没有此前纷传的无锡国联，也没有保利协鑫。

**人民日报**

--中国人民银行行长周小川撰文称，继续实施稳健的货币政策，改进创新小微企业金融服务。(完)