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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--7月29日****

路透7月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
 7月28日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值        预估值
 2100      韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                       8月            74            --
 2350      日本零售销售(较上年同期)                              6月         +1.6%         +1.9%
        
 7月29-8月9日
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值          前值
 0600      英国Nationwide房价指数(较前月)                        7月            --         +0.3%
                           (较上年同期)                                         --         +1.9%
 0700      英国Halifax房价指数(较前月)                           7月            --         +0.6%
           英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                            --         +3.7%
                                                                                    
    
 7月29日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值          前值
 0800      意大利企业信心指数                                    7月          91.0          90.2
 0830      英国消费者信贷(亿英镑)                                6月         增加7         增加7
           英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                    增加6.5         增加3
           英国抵押贷款批准件数(千件)                                       59.500        58.242
           英国M4货供额(较前月)                                                 --         -0.1%
 1000      英国CBI零售销售差值                                   7月            --           正1
 1230      美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数                6月            --          95.8
 1400      美国成屋待完成销售指数                                6月         -1.0%         +6.7%
 2245      新西兰建筑许可                                        6月            --         +1.3%
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                                6月            --      盈余78.2
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                              6月         -1.0%         -1.4%
           韩国工业生产(较上月)                                              +0.4%         -0.4%
           韩国服务业产出(较上月)                                               --         +0.2%
 2330      日本所有家庭支出(较上月)                              6月         +0.7%         +0.1%
           日本所有家庭支出(较上年同期)                                      +1.0%         -1.6%
   
  附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表：
    
 7月26日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值        预估值
 0600      德国进口物价(较前月)                                  6月         -0.8%         -0.3%
           德国进口物价(较上年同期)                                          -2.2%         -1.6%
 0645      法国消费者信心指数                                    7月            82            79
 1355      路透/密西根大学消费者信心指数                     7月终值          85.1          84.0
           路透/密西根大学消费者现况指数                                      98.6         100.0
           路透/密西根大学消费者预期指数                                      76.5          74.0
 1430      美国ECRI一周领先指标                          7月19日当周         131.3         131.2
 
    (完)
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