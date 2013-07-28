主要国家经济指标预测--7月29日****

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透7月29日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 7月28日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 8月 74 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +1.6% +1.9% 7月29-8月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.9% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +0.6% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +3.7% 7月29日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利企业信心指数 7月 91.0 90.2 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加7 增加7 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6.5 增加3 英国抵押贷款批准件数(千件) 59.500 58.242 英国M4货供额(较前月) -- -0.1% 1000 英国CBI零售销售差值 7月 -- 正1 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 95.8 1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -1.0% +6.7% 2245 新西兰建筑许可 6月 -- +1.3% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 6月 -- 盈余78.2 2300 韩国工业生产(较上年同期) 6月 -1.0% -1.4% 韩国工业生产(较上月) +0.4% -0.4% 韩国服务业产出(较上月) -- +0.2% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 6月 +0.7% +0.1% 日本所有家庭支出(较上年同期) +1.0% -1.6% 附：主要国家周一已发布经济指标与预估值对照表： 7月26日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.8% -0.3% 德国进口物价(较上年同期) -2.2% -1.6% 0645 法国消费者信心指数 7月 82 79 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 85.1 84.0 路透/密西根大学消费者现况指数 98.6 100.0 路透/密西根大学消费者预期指数 76.5 74.0 1430 美国ECRI一周领先指标 7月19日当周 131.3 131.2 (完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。