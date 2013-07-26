港报社评：女权提升不能只看女高官--星岛日报7月26日

最新统计显示香港继续“阴盛阳衰”，当中女高官数目增长比男高官快，吸引了不少眼球，一个重要原因是政府推行“对家庭友善”的内部管理。
女高官飞跃增长，是社会因素和政府内部因素的结晶。家庭岗位观念和经济分工定位，由“男主外女主内”倒向“公一份，婆一份”，加上子女人数减少和引入外籍家佣，都创造了一个让女性自由选择的环境。
至于政府内部管理因素，包括公务员工作比较稳定，工作环境方便女性兼顾持家和工作，比私营机构少面对事业与家庭任择其一的困局。
女性教育程度愈高，经济自主能力愈强。另一方面，一些低学历低技术的妇女，为了家庭实际需要而出外工作，议价能力低，要兼顾工作与家庭，倍感吃力。
基层妇女也应该同样享有自由选择是否工作的权利，可惜现实环境却令她们处处受到掣肘。要是社会有足够的支援，让她们日间可以放心出外工作，晚上有充分时间亲子，从个人层面来说，可以改善生活条件，在社会效益层面，则可以减少公帑开支和增加经济劳动力。
最低工资制度实施以来，基层职位待遇提高，最近两年吸引了大量基层主妇投身劳动力市场。当局要评估日后如果推出标准工时制度，对基层妇女就业机会的影响。
现时有基层妇女欲工作而不能，基层托儿服务在时间、地点和弹性方面未符合需求。私营机构“风大浪大”，未必能够全抄政府照顾女性公务员的形式，政府仍需要加强推广私营机构“对家庭友善”的风气，透过实际措施支援基层妇女兼顾工作和家庭需求。
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