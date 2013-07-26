港报社评：昔日豪语比白更白今日闪缩夫复何言--明报7月26日

去年6月，梁振英仍然是候任行政长官时，提出的政府架构重组决议案，最终却以一票之差遭否决。当时陈茂波是立法会议员，当日他监于自己有可能加入问责班子，认为若参与投票，会涉及“直接金钱利益”，于是缺席投票。

当时陈茂波写了一篇题为〈时穷节乃见〉的文章。“时穷节乃见，一一垂丹青”，大意是在艰难困苦的时候，崇高的气节才益能显现出来，这种气节永垂青史。

近日，陈茂波备受上水古洞3幅地的归属权益困扰，连日来的说法说辞宛如捉字虱玩文字游戏，与当日时穷节乃见的恢宏气度对比，使人有恍如隔世之感。

事态发展显示，陈茂波好像已经厌倦答覆记者提问，但是疑团仍然未厘清，若陈茂波不再解释质疑了，难道利益冲突的质疑，就会不了了之？

其实，此事需要厘清的，主要是许步明出售国万实业股权给弟弟许嘉麟的作价和交易细节，有关文件公开了就可以以证明乃真正交易，而非以出售为名、变相信托为实。

另外，一度与国万实业有关的3家股东公司，许步明与陈天行的Orient Express （占37.5%），算是揭开了一些面纱，占股份最多的Excellent Assets（占50%），和另一家Fidelity Management（占12.5%）与国万实业具体是什么关系，都是未解疑团。若陈茂波想厘清疑团，只要公开这3家公司的资料，证明与他无关，则对他涉及利益冲突的质疑，于焉消弭。

陈茂波、梁振英与行政会议必须公开文件资料，让事实说话，才是最能够终止这宗“丑闻”的做法。若这样简单的事不做，却以什么古人诗句来明志，则只是自欺欺人而已。

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