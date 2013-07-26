港报社评：陈茂波挽民心，一次过坦白交代--经济日报7月26日

发展局局长陈茂波涉囤地疑团没完没了，他本人却续挤牙膏应对。现时他惟有开诚布公，一次过公开资料释疑，才有望争取市民信任。

陈茂波与其家人被指在新界东北囤地，事件自周一起持续发酵，且事件由初时主要是制度问题，现已转向为陈茂波的承担与诚信问题。

其一，陈茂波一直予人回避问题之感，即使事件闹大，其妻子与相关公司一连两晚不得不发声明回应，但陈茂波，却未正式向公众清楚交代，恐更令人忧心他是否具备问责官员应有的担当。

其二，陈茂波仍未改挤牙膏式的应对方式。事件被揭时，传媒多番追问，惟他仅透露少许资讯，被一再爆料时，才再多透露一点，到舆论压力愈来愈大，昨晚才由其妻再发声明公布具体价钱。

今次事件亦爆出未解新疑团，就是陈茂波夫妇在去年被指涉经营劏房时，他曾在立法会上回应，指其妻子并非相关公司的控制性股东。惟他们近日披露家族公司架构后，有传媒指陈妻可能是大股东，其妻昨晚仅以声明否认，但尚未足释疑。

为官者无信不立，问责高官要牵头推动政策，带领香港前进，必须得到公众的充分信任。陈茂波若续拖拉，迟迟未能挽回市民信任，未来他在推动涉及1200亿发展利益的新界东北新市镇计划时，恐惹外界不断质疑他是否公正持平。

陈茂波上任以来风波不断，市民对他的信任已折损不少。陈茂波要挽回民望，唯一选择是开诚布公，将相关资料一次过公开交代，而非续挤牙膏。只有坦然面对公众，以实据释除民疑，才有望重赢市民信心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕