港报财经评论：美债回报难寄厚望--信报7月26日

美债回报难寄厚望/ 习广思

近期港股热炒落后股，钢铁、水泥、煤炭股都有捧场客，但在产能过剩的局面下，这些资源价格何时才见光明？煤股发霉，投资者不应寄予过大期望。中国内地媒体报道，秦皇岛、曹妃甸等港口，煤炭继续堆积如山，拉煤船没有增加，即使现在是用电用煤的高峰期，但港口船舶下锚的数量大幅减少。煤炭市场正在挤泡沫，这个衰退期可能十分漫长。然而，煤炭只是这个挤泡沫过程中的一角而已，由煤炭到其他资源，及至金融信贷系统，中国这场挤泡沫的过程恐怕都较大家所想像的还要漫长。中港股市闷局难破，周二藉底线论大反弹后，近两日再陷入牛皮窄幅走势。昨日恒指高低波幅106点，收报21,900点，大市成交额453亿港元，沽空比率10.7%。港股乾升乾跌情况不变，在低成交下，大市难见大突破，促使资金不断在个股、板块身上流窜，形成轮流炒怍的情况，落后残股尤其受惠这种投机炒作，昨日可见基建股藉融资放宽消息再上升，落后股份如航运股、水泥股续见资金追逐。

大市塘水滚塘鱼，大型中资蓝筹股大抵充当着指数上落的棋子，难见突围；相反，资金在这段时间内更热中炒作中小型股份，早前卖壳主题便成为炒作资金的恩物，近期中小型股份交投更为活跃，短线追落后的活动长卖长有。前日有消息传出中国内地奇虎360有意洽购A8电媒 ，尤其是早前奇虎360表示有意收购搜狐旗下搜狗搜寻器，令这场收购更叫人憧憬，但A8在午市前澄清，早段入市的炒家即时铩羽而回。事实上，近期中国内地科网并购热备受关注，腾讯 入股小米这一役，更值得留意。格罗斯在一年前大呼股票已死，意思是在经济增长持续低迷下，股票传统长揸策略步入死亡，因为要长揸股票，并且每年带来6.5%回报率的话，可谓是大骗局。对了，长揸股票的确已死，股市更倾向短炒，投资世界充斥着短视之徒；错了，过去一年，环球股市的回报率就超过6.5%。

GMO基金经理James Montier预言，在未来7年内，债券的回报将会非常低。留意，这里所讲的债券，主要是指美国国债，而非公司信贷。Montier预期三个可能性：1.央行退市，债息上升，债券未来几年内回报变负数；2.央行不退市，但债券回报持续低企； 3.经济出现通缩，假设美国再陷入衰退，对债券将是利好消息。现在Montier认为，美国再陷通缩机会不大，没有太多人想持有美债，因此，债券作为一个资产类别，可谓步入死亡。

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美汇下试80.5低位/ 苏子

美汇指数于上月最后一周，以大阳烛成功突破20周保历加通道顶部阻力收市，故从技术上看，应利好美汇指数随后数周的走势，而当时不少投资者亦相信，踏入7月后，美汇指数应可轻易上破85心理关口，但结果呢？美汇指数于随后的一周却只是较前一周的84.45收市价多升30点子或0.3%，至84.75高位便以双周转向兼大阴烛见顶，连85心理关口亦乏力触及。换言之，即美汇指数在周线图上出现突破讯号后，成功令市场看好美元的情绪更为高涨时却突然来个反高潮，使大量美元看好的投资者因走避不及而损失惨重，故相信，84.75高位有甚高机会成为重要中期顶部。

踏入本周后，美汇指数已正式跌破上述保历加通道的中轴支持，令走势进一步转差，故有利稍后继续往下寻底，朝着上述保历加通道的81.03底部支持迈进。欧罗兑美元这两天主要于本周二的1.316低位以上激烈争持，未见因美汇指数的恶劣走势而顺利突破1.326的76.4%反弹目标阻力。留意前日美国市欧罗兑美元在触及1.3256高位后在小时图上虽然可以呈现穿头破脚兼大阴烛的不利形态，但随后跌至1.3171便已止跌回稳，未能一举跌破本周二的1.316低位；昨天欧洲市欧罗兑美元反弹至1.3237高位后便已掉头急挫并跌破上日的1.3171低位，但破位后只是多跌9点子，至1.3162低位便再次止跌回稳，仍未能顺势跌破本周二的低位！

更已自上述低位反弹至1.321水平以上波动。由于欧罗兑美元两度跌至本周二低位附近均见强力承接并返回1.32关口以上，从价位走势上看，只要1.316不破，稍后应有利汇价再度挑战1.326的76.4%反弹目标阻力。若能成功突破此阻力，预料会由目前的反覆争持市况转为单边升市，而美汇指数亦会因为欧罗兑美元已经展开单边升市，稍后应能顺利下破20周保历加通道底部支持及考验上月19日所造的80.5低位。

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