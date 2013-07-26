港报财经评论：长建比电能更可取--经济日报7月26日

长建比电能更可取/ 林瑞芬

7月翻身市虽几近应验，但反弹浪总觉得不踏实，始终国指仍受制于10,000，显示中期弱势未脱，电能 及长建 已公布业绩，迎来的业绩期料缺乏惊喜。据花旗一份报告预计大多中资股业绩逊市场预期，如基建、工业、运输、耐用品，内银、电讯及油气股业绩则符预期，只有公用电力及科网股可能创佳绩，对下半年的预测或因上半年成绩表的表现再向下调。花旗估MSCI中国成分股今年度盈利增长只有10.4%；市场综合预测下半年度增速只有约6.7%。无疑中资股盈利表现将趋于分化，需要更加留意国策出台的情况。

李克强底线确立后，政策底有明朗之势，年内积极推出支援资讯消费、节能环保，年内推出4G牌照；进一步研究部署了改革铁路投融资体制，加快中西部和贫困地区铁路建设，务求起动铁路业消化产能过剩行业困局，以及对小微企业扶持，激活民间经济等。短期推动经济的作用一般，但总好过无为而治，像上半年大家企喺度不知点算好。金融改革按部就班势也令投资者摸到步法，据全国人大财经委副主任委员吴晓灵近日表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会放开。实现最后一步前，先推出存款保险制度。对此，可理解为对内银股盈利减速的压力采取有序之步，不能一步到位利率市场化，不然盈利的下跌速度急硬着陆。A股仍然一副未能大升又不大跌的困局，上证也是上有阻力、下有底，阻于近2,100，支持近1,900，昨收2,021。

下半年国策消息料较上半年明快、正面，但隐忧是资金面消息，留意到隔夜至1个月SHIBOR又见回升势，其中1个月的已由低位4.13厘抽升至约5.47厘。3个月的之前已同大家看过，已不能跌回钱荒前的低水平，显示融资成本台阶正向上筑。除非央行开金库降准，不然后市还是要相当留意藉银行间资金再度紧张的消息，随时阻碍A股反弹浪发展，从而影响港股。说回业绩，电能实业 及长江基建 已公布业绩，这对下周和黄 报表启示。电能上半年度营业额按年减少2.3%至47.92亿港元，但纯利按年增10.1%至47.72亿；每股盈利2.24港元，增长10%；派中期息0.65港元，只增长5%。长建上半年度营业额按年则升9.95%至22.11亿港元；纯利亦同步按年升10.31%至51.69亿港元，每股盈利2.12港元；中期股息则按年增25%至50港仙。两股盈利表现均属预期之内，但论派息慷慨度，长建胜一筹。

____________________________________________________________________________

拆息升添变数，政策股候低吸/ 余少文

中港股市升至现水平似乎失去方向，或等中国政策出台，但李总推出合理区间论后，国务院推出一系列措施，可分为两大任务和六大领域，应是中国未来稳增长和保就业的政策方向，相关概念股值得优先考虑。上证综合指数昨日继续在2,000点水平争持。国企指数再冲击9,800点不果而偏软，全日跌25点或0.3%，收9,752点，成交额降至105亿港元，只有40%主板H股逆市上升，以建材、铁路等股份表现较佳；而红筹指数逆市升14点或0.3%收4,151点，成交额只有29亿港元，电讯和地产股领红指四连升。至于日前领涨的内银股昨日个别发展，好消息是全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不放开，因为推出前要先推出存款保险制度。至于在正利率情况下，存款利率稍微慢一点放开有好处，因为决定配置资源的利率不是存款利率，而是贷款利率和资产利率，目前资产利率已经放开，一旦放开存款利率上限，带来的必定是存款利率大战，这不利于金融机构的稳健经营。

开放存款利率延后，可给予内银股喘息空间，而大市升至现水平后虽失方向，或是股民观望稍后的中期业绩。但认为不要有太大期望，反而应留意李总早前提及合理区间论后的一系列动作。近日指出经济增长已逼近下限，加上就业市场并非官方数据所指般好，所以在稳增长和调结构下，国务院近日推出一系列措施，中金公司将这些措施分为两大任务，分别为增加投资和促进消费。当中有六大领域，包括铁路建设、棚户重建、城市基础建设、发展信息消费、新城镇化和发展服务业。过去也指出个别产业可以受惠政策，但中金今次详细列出两大任务和六大产业，以及受惠行业和股份，可作参考。当中部分已因应措施而炒上，如中国中铁 、中国铁建 等。尤其国务院刚提出改革铁路投融资体制，加快中西部和贫困地区铁路建设，即使全面开放铁路建设市场，最终也是财力充裕的国营企业先受惠。

实际上，六大领域所涵盖的行业，当中以建筑和电讯所涉及的领域较多，有机会是新一轮升市的火车头。不过，大市不明朗下，不用急于追入上述股份，因为中国内地银行1个月同业拆息近日持续回升，又连续两日企于5厘以上，昨日报5.468厘。尽管同业拆息早前回落，并未回到5月份水平，反映流动性仍紧张，再加上1个月同业拆息上扬，小心短息也会加快上升速度，对中国内地股市带来压力，并传导H股身上，故入市买政策股也要保守一点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕