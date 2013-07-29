《中国债券市场每日交易备忘》--7月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国莱商银行至多20亿元人民币五年期固息金融债招标(主体评级A+)，南京银行主承 深圳茂业商厦7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，中行和工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130233，基本利差-0.10% 国开行50亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130234，基本利差0 国开行50亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130235，基本利差0.14% 中国北车 20亿元三个月期超短融011328005，票面利率4.70% 葛洲坝 20亿元三个月期超短融011362001，票面利率4.70% 湘电集团10亿元一年期短融041364030，票面利率5.80% 中信建投证券16亿元三个月期短融071307007，票面利率4.89% 招商证券 33亿元三个月期短融071301006，票面利率4.88% 天津建工集团3亿元一年期短融041360045，票面利率6.50% 广东温氏食品集团5亿元三年期中票101352004，票面利率6.18% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元五年期续发国债130013，发行价格97.83元 国开行50亿元一年期续发固息债130227，发行价格99.80元 国开行50亿元三年期续发固息债130228，发行价格99.29元 国开行50亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130234，发行价格98.36元 国开行50亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130235，发行价格97.54元 交行 100亿元五年期固息债1315001，票面利率4.37% 白银市城市发展投资13亿元七年期固息债1380237，票面利率6.78% 浙江恒逸集团9亿元一年期短期融资券 辽宁成大 3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 交银金融租赁公司20亿元三年期固息债1022003到期兑付，票面利率3.15% 天津医药集团10亿元三年期中票1082125到期兑付，票面利率3.80% 天津医药集团5亿元三年期中票1082126到期兑付，票面利率3.80% 国开行300亿元10年期固息债0302130到期兑付，票面利率4.07% 中国南车 10亿元六个月期超短融011346001到期兑付，票面利率4.00% 中粮集团50亿元九个月期超短融011214004到期兑付，票面利率4.20% 横店集团控股有限公司15亿元一年期短融041253040到期兑付，票面利率3.99% 紫江企业 集团4亿元一年期短融041253041到期兑付，票面利率4.29% 深圳茂业商厦有限公司8亿元一年期短融041253042到期兑付，票面利率4.29% 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融041256027到期兑付，票面利率5.10% 浙江省铁路投资集团5亿元一年期短融041259046到期兑付，票面利率3.99% 电信科学技术研究院9亿元一年期短融041264019到期兑付，票面利率3.99% 上海城建投资开发总公司20亿元10年期固息债058020付息，票面利率4.98% 上海城建投资开发总公司10亿元15年期固息债058021付息，票面利率5.18% 中国航空工业集团25亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)企业债0980147付息，基本利差1.70% 国家开发银行297.40亿元10年期固息债100218付息，票面利率3.51% 农业发展银行130.40亿元七年期固息债100408付息，票面利率3.14% 广州无线电集团5亿元五年期中票1182209付息，票面利率6.14% 北京经济技术开发区科技型中小企业0.5亿元两年期集合票据1283023付息，票面利率6.30% 广发银行16亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债081901付息，票面利率6.30% 广发银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债081902付息，基本利差2.00% 国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100219付息，基本利差0.38% 进出口银行131.30亿元五年期固息债100304付息，票面利率2.95% 上海杨浦城建投集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080081付息，票面利率4.95% 上海杨浦城建投集团3亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)浮息债1080082付息，基本利差1.90% 进出口银行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110313付息，基本利差0.91% 浙江海正集团3亿元五年期中票1182210付息，票面利率6.63% 中国铁路总公司50亿元15年期固息债058022付息，票面利率4.85% 北方联合电力公司20亿元10年期固息债058023付息，票面利率5.02% 财政部280亿元30年期固息国债100023付息，票面利率3.96% 攀枝花国资投资经营公司6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080083付息，票面利率5.41% 农发行200亿元三年期固息债110413付息，票面利率4.50% 潍柴动力 14亿元五年期中票1182211付息，票面利率5.65% 江苏省中小企业2.5亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183010付息，基本利差3.10% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国政府近两年控制地方政府债务规模并化解风险的成效将受到检验。国家审计署周日称，将全面开展政府 性债务审计。 --中国国土资源部周日称，上半年全国房地产用地供应同比增加38.8%，创8.24万公顷的历年同期新高。二季度 中国土地市场指数(CLI)各分指数总体上明显上扬，地产景气指数进入红灯过热状态。 --在中国首批黄金交易所上市基金（ETF）周一上市之际，上海证券交易所上周五晚间公布黄金ETF相关业务指 引，落实黄金ETF在交易所的交易、申购和赎回等相关细节，包括黄金ETF交易实行T＋0机制，即当日买入的黄金E TF份额，当日可以卖出。 8/1公布7月官方制造业PMI (6月为50.1) 7月汇丰制造业PMI终值 (6月为48.2) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月为53.9) 8/5公布7月汇丰服务业PMI (6月为51.3) 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/丁淑琴)