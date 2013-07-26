《香港报摘》--其他报纸重要消息7月26日

* 东方日报

--腾讯 与美国艺电(EA)达成协议，取得旗下热门足球网上游戏《FIFA Online3》内地代理权，及其手机游戏的部署。据巴克莱的报告指出，腾讯将《FIFA Online3》游戏引入内地是明智之举，对腾讯提升及将游戏产品线多元化持正面态度。

* 明报

--电视广播有限公司(TVB) 公布，将会与文化传信 合作，以剧集为蓝本开发手机游戏, 包括近期的热门剧《冲上云霄2》及预计第四季播放的《On Call 36小时2》游戏，最快第四季面世。 * 大公报

--丽新发展 位处油塘工厂区内的Ocean One，昨日发出新价单及销售安排等文件，宣布单位售价不变，并取消「置业大利是」优惠，但会扩大即供折扣促销，折扣率由原来楼价5%增至10%，变相减价4.5%。 * 星岛日报

--接近机管局消息透露，机管局行政总裁许汉忠已表明在2015年2月约满后不再续任。机管局稍后会展开全球招聘，另觅接班人选。

--长策会建屋量指标9月正式出炉，但据悉部分委员认为447,000单位的10年房屋供应目标过低，由于政府将进一步调高受重建影响的私楼住户需求，令总建屋目标或再增加数千至过万个单位。

--楼市交投持续低迷，代理行生意大受影响。美联物业 向旗下生意额不足之前綫员工，发出逾千封鼓励信。美联指，是次只属向员工温馨提醒，强调无意裁员或执行惩罚政策。 * 苹果日报

--长江基建 受惠近年大举收购的英国公用资产盈利贡献，集团今年上半年纯利增长10.3%至51.69亿港元。主席李泽钜表示，未来将继续全球化策略，在海外寻求收购优质资产。

--澳门经济财政司司长谭伯源表示，有意研究赌牌续约问题，并可能于2015年开始讨论。现时澳门有三个主赌牌，分别由澳博 、永利 及银娱 持有。

* 文汇报

--对于有报导指，奇虎360 拟以天价2亿美元洽购公司。A8电媒 澄清指，留意相关报道，但公司并无接获奇虎360洽商收购事宜，并重申公司坚持自己在音乐和移动互联网业务上的布局。