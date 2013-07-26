台湾汇市：台币兑美元收升，下周美联储会议前市场仍趋谨慎

* 随日圆、韩元走强，但仍在大区间内

* 美联储会议声明内容为下周重点

* 下周区间料落在29.800-30.000

路透台北7月26日 - 台币兑美元 周五微幅收高2.8分。今日国际投资人削减美元持仓令美元走软，与台币具比价效应的韩元 强升，台币随之上涨，但进出口商的月底买卖盘力道平衡，仍令台币在29.900附近窄幅游走。

展望下周，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下公开市场委员会(FOMC)将召开会议并宣布利率决策，成为市场关注重点。不过交易员认为FED声明大出市场意外的可能性不高，仍在一段时间内维持较低的利率水准，加上美国第二季GDP数据如果不佳，市场倾向扩大解读，美元仍有机会再度走弱。

不过台币在企业现金股利汇出及油款等美元买盘支撑下，或仍限于区间，先看29.800-30.000。

〞现在就要看欧巴马选谁接替贝南克了，鸽派或鹰派会决定接下来的方向。〞一外资银行交易员称。

此外，虽然市场预期美国第二季GDP表现不佳，但下周五将公布的非农数据，市场认为将不会太差，在数据好坏交错的情况下，只要非农的数据不超出市场预期太远，交易员认为市场的反应该不会太大。

尽管今日亚洲盘中日圆 及韩元表现强劲，但马币、泰铢表现稍弱，也令交易员仍关注热钱在新兴市场的动向，以免遭受波及。

台北外汇中心的台币兑美元终场收高2.8分报29.950。若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.880-29.920，上日则在29.890-29.980。

台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超33.56亿台币，连五日买超共计234.35亿台币。

海外无本金交割远期外汇(NDF)方面，今日尾盘指标一个月期美元/台币换汇点转为小幅折价，显见市场对台币短期走势转为稍稍偏多，一个月期报价 落在29.875/29.890左右，上日收在29.890。

新兴亚洲货币方面，韩元周五触及七周高位，单日和本周涨幅均在亚洲新兴货币中领先，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周政策会议前市场气氛谨慎，投资者削减美元头寸。

下周全球重要经济事件包括：周一日本央行总裁发表谈话、美国成屋待完成销售指数；周二美联储的FOMC举行利率会议、美国消费者信心指数；周三FOMC宣布利率决定、英国央行举行货币政策会议、美国第二季实质国内生产总值(GDP)初值；周四英国宣布利率决定、欧洲央行举行委员会议并宣布利率决定、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)；周五美联储官员发表谈话、美国非农就业岗位。

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环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

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