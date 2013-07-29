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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：7月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月29日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期2,728.00亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- (本提存期)

**宽松因素：

--央行存单到期1兆582.25亿台币 ：

07/30 4,187.80亿台币

07/31 1,577.00亿台币

08/01 3,959.30亿台币

08/02 858.15亿台币

--7/30：财政部发放首波退税款403亿台币，将在30日入银行，31日入一般民众帐户。

--公债还本付息12.1875亿台币。

8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

**紧缩因素：

--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额300亿台币，于7月30日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表新增 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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