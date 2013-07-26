台湾汇市：台币早盘走升，下周美联储会议前美元趋软

路透台北7月25日 - 台币兑美元 周五早盘走升，国际汇市预期下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)或维持较为宽松的基调，令国际美元疲软，台币跟进日圆 及韩元 等主要亚币偏强表现。
汇市交易人士指出，美元指数 跌破82，推升主要亚币同向表现。而在本地因素方面，总统马英九上日在接受媒体专访时称不会为拉抬出口而压低汇率 ，亦支撑台币稳于平盘之上，但交易员料在下周重要事件及数据之前，台币仍将以29.900为中心游走，不会脱离区间太远。
交易员预期，下周美联储公开市场委员会(FOMC)将有利率决定，周五并有非农数据公布，如果FOMC声明仍维持较长低利环境，且非农数据不如预期，美元或将进一步走软。但市场仍以谨慎看待，因国际市场对美联储声明的解读近来较为反覆。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.880-29.920，上日在29.890-29.980，收盘价为29.978。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点重回平盘附近，一个月期美元/台币 报价也显示美元走弱，目前暂报29.890/29.910。
本地时间10:08时，台北外汇中心 台币兑美元升6.2分报29.916。
交易员观察市场最新动态：
* 台币跟进日圆、韩元走升，与主要亚币同向
* 下周美联储将召开会议，且周五亦有非农数据，市场此前反应谨慎
* 临近月底，进出口商需求增温，29.900偏弱见出口商抛汇，偏强则有进口商买汇
* 仍可持续观察外资在台股 的买超力道，此前连四日买超逾200亿台币
* 汇市开盘47分钟成交量约1.19亿美元，交投降温，上日同时段多达2.64亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.950
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(记者 林妙容; 审校 黄凯)