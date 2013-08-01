背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

路透香港8月1日 - 根据汤森路透旗下IFR数据，离岸市场7月31日当周无主要点心债案件发行;中信银行国际发行一年存款证，利率为3.1%。

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。