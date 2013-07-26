《离岸人民币综述》金管局加开短期流动性支持窗口，因应下半年资金忧虑

记者 李珊珊

路透香港7月26日 - 面对下半年中国银行间流动性料维持紧平衡，以及后QE时代资金流动的不确定性，香港金管局本周回应市场长久以来的需求，推出更短期人民币流动资金安排，料有助于强化离岸市场架构，并为衍生性产品发展创造基础。

历经上个月境内“钱荒”蔓延至境外，资本市场人士认为金管局以此向市场展现对于短期流动性的支持，尽管增开短期回购窗口并不意味利率会由此走低，但至少可以提高判断走势的透明度。

汇丰利率策略师陈品儒说，“金管局提供隔夜期限是很重要的，在市场突发流动性紧张时，这可以及时地提供市场支援。”

一中资行债券交易主管表示，市场对于下半年的流动性比较担心，境外资金池相对浅，在人民币回流渠道进一步打通后，更易受到境内利率影响，令市场受制于不确定因素而退场观望。

“（金管局）回购利率也是参考市场，市场利率高时，它也会高。不过，这至少让市场知道，缺钱时还有地方可以拿钱。“他说，“短率波动变小是一回事，更重要的是提高预期的透明度。”

点心债一级市场是一个例子。自6月底以来，香港市场已经连续五周未见债券发行，而上半年最热络的存款证(CDs)发行案件也减少，冷冻期之长为近年来少见。市场人士表示，债券市场在6月流动性风暴后走向不明，发行人及投资人都暂时避开这个剧烈波动的市场。不过，预料在流动性后市明朗后，发行人将会再回到这个市场。

根据汤森路透旗下IFR数据，不计入财政部的国债，6月点心债及存款证发行量仅82亿元，而1-5月平均则在200亿元。

银行人士指出，早前境外人民币汇价通常强于境内汇价，吸引大型中资企业透过贸易结算渠道在香港购汇，这样的套利活动是离岸资金成长的来源之一。然而，随着在岸与离岸汇价趋于一致，这样的需求势将减少。

今年以来离岸与在岸汇差大多时间在100点子以内，波动幅度较去年的动辄200、300点子小了许多。

而中国政府宣示保增长底线后，市场猜测人民币可能趋向贬值以支持出口，这也可能使离岸资金池上半年屡创新高的成长脚步放缓。再加上人民币合格境外机构投资者（RQFII）分流资金，金管局未雨绸缪的措施有其必要性。

香港金管局昨日宣布新增隔夜及一天期离岸人民币流动性安排。市场人士指出，境内外资金情势连动密切，新措施料有助于减缓突发性资金紧张的冲击，长期有益于此最大离岸中心发展。

这是金管局今年第二度针对人民币流动性安排进行优化。市场人士指出，新加坡、台湾等离岸中心崛起，伦敦、欧洲市场亦虎视耽耽。金管局需要进一步强化离岸市场架构，以维持香港的龙头地位。

汇丰及恒生银行相继获得了RQFII资格，并提出额度申请。市场预料其他本地银行也会陆续获批RQFII，RQFII回流境内的速度可能会在第四季加快。

欲浏览境内外短期利率连动情况，请点选(link.reuters.com/res89t)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 35,891.3 98

2. 渣打银行 19,120.0 57

3. 法国巴黎银行 15,371.3 50

4. 工商银行 3,526.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--根据证监会资料，恒生银行 旗下恒生投资成为首家获批人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格纯港资机构。6月获批的还包括工银亚洲投资管理公司和太平资产管理（香港）有限公司。

--汇丰控股 旗下资产管理分支周四称，该公司已经获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）的资格，将可为其客户提供投资于中国国内债市和A股市场的渠道。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)指出，人民币在国际的使用意愿持续增加，上个月的支付排名连升两位，跻身全球十大支付货币在望。

--台湾央行资料显示，台湾6月外汇市场美元/人民币交易净额约718.86亿美元，较上月台湾开办人民币外汇业务以来的交易高峰1,027.03亿美元滑落约30%。

--台湾央行核准票券商投资包括人民币债券在内的境外外币债券，并可经由银行间拆借市场融资外币，料增添点心债及宝岛债潜在买家。 (完)