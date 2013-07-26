更新版 1-新债招标：中国三年地方债利率略低于预期，市场情绪缓和助增需求

* 三年地方债利率3.92%，略低于预期
* 1.89倍的投标倍数，创今年以来地方债新高
* 近日现券市场悲观情绪舒缓，有利助增需求
(新增评论和背景)
路透上海7月26日 - 中国财政部周五上午代理发行的三年期地方债，利率低于预期，投标倍数也创下了今年以来地方债发行新高。交易员指出，虽然资金面依旧较为紧张，但近日现券市场悲观情绪有所舒缓，二级收益率下行助增今日新债需求。
业内人士稍早透露，财政部代理招标发行的236亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为3.92%，投标倍数为1.89倍。
北京一券商交易员称，考虑到地方债流动性不佳，此前一期中标利率亦达到投标上限。但今日地方债中标利率，较同期限国债前五日加权利率仅上浮约10%，而非15%的上限，近日现券市场悲观气氛缓和功不可没。
国信证券定价报告此前预计，本期地方债中标区间有望落在4.04%-4.08%。
财政部代理发行2013年地方政府债招标发行规则规定，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算数平均值上下各浮动15%。据此计算，今日地方债投标上限应为4.09%。
今日新债财政部代理招标发行的今年第五期地方政府债。该期债分销期为7月29日-7月31日，8月2日起上市交易。具体包括黑龙江、厦门、湖南、广西、西藏和青海，发行量各为56亿元、7亿元、77亿元、47亿元、6亿元和43亿元。
今年以来，财政部已代理招标发行的四期地方债，总额907亿元，期限包括三年和五年；而地方自行发债还未开始。
财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)