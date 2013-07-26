路透基点：玉山银行和富邦银行已启动Goldex控股3,000万美元贷款案

路透香港7月26日 - 汤森路透旗下基点援引银行业人士消息称，玉山银行和台北富邦银行已启动Goldex控股有限公司3,000万美元三年期贷款案。Goldex成立于萨摩亚。
Goldex母公司、台湾上市的金像电子股份有限公司为此项贷款担保。如果担保方金像电子的净利润率低于0，贷款起始利率将是伦敦银行间三个月拆放款利率(LIBOR)加码195个基点。如果担保方净利润率为0-2%，利率将降至175个基点。如果净利润率高于2%，利率将进一步降至145个基点。
受邀银行以三个层次参贷：
承贷600万美元或以上的银行将获牵头行和簿记行头衔，并获得27.5个基点费用。
承贷400-590万美元的银行将获牵头行头衔，获得17.5个基点费用。
承贷200-390万美元的银行将或经理行头衔，获得7.5个基点费用。
7月24日前承贷的银行将另获2.5个基点的费用。
协议附带一年延期选择权。贷款宽限期为两年，将分三次、每半年一次进行非等额偿还，偿还规模分别为20%、20%和60%。
此项贷款资金是为贷款方在2010年1月签署的4,700万美元四年期定期贷款以及Gold Circuit Enterprise Ltd在2011年7月签署的6,000万美元四年期贷款进行再融资。Gold Circuit Enterprise Ltd是此次贷款担保方的另一家子公司。
回复截止日期为7月31日。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 李爽)