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亚洲 | 2013年 7月 26日 星期五 11:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元刷新七周高位，公债持稳

华尔街日报的一篇报导称，美联储可能讨论改变前瞻性指南，以强调将在较长时间内保持低利率。交易员称，该报导令美元处于下滑走势。

美国刺激举措可能缩减，在近几周已撼动全球市场，新兴市场尤其受创，因担心资金外移。

投资者表示，当地出口商周五为月底结算而卖出美元，韩国下周开始夏季假期高峰。

“目前(韩元走升)，因为美元买盘减弱，不是因为有更多市场人士推高韩元。外资近来已敲进太多美元，因此难以买进更多，”一国外银行交易员表示。

韩债价格接近持平，9月三年期公债期货 小升0.01点至105.47。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,111.0 1,116.1

日圆/韩元 11.2157/232 11.2370

韩国公债期货* 105.47 105.46

韩国综合股价指数 1,912.58 1,909.61

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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