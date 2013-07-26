韩国汇市：韩元兑美元刷新七周高位，公债持稳

华尔街日报的一篇报导称，美联储可能讨论改变前瞻性指南，以强调将在较长时间内保持低利率。交易员称，该报导令美元处于下滑走势。
美国刺激举措可能缩减，在近几周已撼动全球市场，新兴市场尤其受创，因担心资金外移。
投资者表示，当地出口商周五为月底结算而卖出美元，韩国下周开始夏季假期高峰。
“目前(韩元走升)，因为美元买盘减弱，不是因为有更多市场人士推高韩元。外资近来已敲进太多美元，因此难以买进更多，”一国外银行交易员表示。
韩债价格接近持平，9月三年期公债期货 小升0.01点至105.47。
0230GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,111.0 1,116.1
日圆/韩元 11.2157/232 11.2370
韩国公债期货* 105.47 105.46
韩国综合股价指数 1,912.58 1,909.61
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张涛)