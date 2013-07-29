《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月29日

路透北京7月29日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(7月29日-8月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 --------------------------------------------------------------------------- 民生加银岁岁 民生加银基金 建设银行 7/1-7/30 增利定期开放债券A/C 长盛年年收益 长盛基金 中国银行 7/3-7/31 定期开放债A/C 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/31 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 中银盛利纯债 中银基金 工商银行 7/4-8/2 一年定期开放债(LOF) 广发美国房 广发基金 中国银行 7/8-8/2 地产指数QDII人民币/美元 银河岁岁回报 银河基金 邮储银行 7/8-8/2 定期开放债券A/C 富国医疗保健 富国基金 工商银行 7/10-8/2 行业股票 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-8/2 开发股票(QDII) 银华中证转债 银华基金 中国银行 7/15-8/2 指数增强分级/A/B 银华信用 银华基金 中国银行 7/15-8/2 四季红债券 景顺长城策略精选 景顺长城基金 中国银行 7/1-8/2 灵活配置混合 民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/7 行业股票 国泰目标收益 国泰基金 建设银行 7/12-8/8 保本混合 交银施罗德定期 交银施罗德基金 建设银行 7/19-8/8 支付月月丰债券A/C 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 华夏永福养老 华夏基金 农业银行 7/18-8/9 理财混合 信诚中证800医药 信诚基金 中国银行 7/22-8/9 指数分级A/B 诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券 华宸未来 华宸未来基金 工商银行 7/25-8/14 信用增利债券 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 7/25-8/14 信用纯债债券A/C 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF 中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 嘉实丰益信用 嘉实基金 农业银行 7/25-8/16 定期开放债券 农银汇理区间 农银汇理基金 建设银行 7/29-8/16 收益灵活配置混合 广发集利一年定期 广发基金 工商银行 7/29-8/16 开放债券A/C 博时安丰18个月 博时基金 浦发银行 7/29-8/16 定期开放债券 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 100 1/3年 固息金融债 周一 今年27-28期第二次增发 国开行 100 5/7年 浮息金融债 周一 三个月SHIBOR基准/34-35期首次 增发 交通银行 100 5年 固息金融债 周一 专项用于发放小型微型企业贷款 国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周五 27-28期第三次增发，29-31期第 二次增发 财政部 300 5年 固息国债 7/25-7/29 第13期五年品种第一次续发 财政部代发 236 3年 地方债 7/29-7/31 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 300 周一 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 正回购到期 合计 850 -- 850 =====================================================================================(完) (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)