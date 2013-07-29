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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 14:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--7月29日

路透北京7月29日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(7月29日-8月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    ---------------------------------------------------------------------------
    民生加银岁岁      民生加银基金   建设银行      7/1-7/30 
    增利定期开放债券A/C
    
    长盛年年收益      长盛基金       中国银行      7/3-7/31
    定期开放债A/C
    
    华安纳斯达克      华安基金       建设银行      6/13-7/31
    100指数人民币/美元现钞/美元现汇

    中银盛利纯债      中银基金       工商银行      7/4-8/2
    一年定期开放债(LOF)

    广发美国房        广发基金       中国银行      7/8-8/2
    地产指数QDII人民币/美元

    银河岁岁回报      银河基金       邮储银行      7/8-8/2
    定期开放债券A/C

    富国医疗保健      富国基金       工商银行      7/10-8/2
    行业股票

    国泰美国房地产    国泰基金       中国银行      6/13-8/2
    开发股票(QDII)
    
    银华中证转债      银华基金       中国银行      7/15-8/2
    指数增强分级/A/B
    
    银华信用          银华基金       中国银行      7/15-8/2
    四季红债券 
    
   景顺长城策略精选  景顺长城基金   中国银行      7/1-8/2
   灵活配置混合 
    
   民生加银平稳      民生加银基金   建设银行      7/8-8/6
   添利定期开放债券A/C

   工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行      7/17-8/7
   行业股票  
    
   国泰目标收益      国泰基金       建设银行      7/12-8/8
   保本混合 

   交银施罗德定期    交银施罗德基金 建设银行      7/19-8/8
   支付月月丰债券A/C

   国投瑞银岁添利    国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/9
   一年期定期开放债券A/C 

   工银瑞信月月薪    工银瑞信基金   交通银行      7/15-8/9
   定期支付债券
   
   华夏永福养老      华夏基金       农业银行      7/18-8/9
   理财混合           
             
   信诚中证800医药   信诚基金       中国银行      7/22-8/9
   指数分级A/B

   诺安稳固收益      诺安基金       工商银行      7/22-8/14
   一年定期开放债券

   华宸未来          华宸未来基金   工商银行      7/25-8/14
   信用增利债券

   景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行      7/25-8/14
   信用纯债债券A/C
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   金融地产ETF 
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   能源ETF     
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   医药卫生ETF  
    
   汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
   主要消费ETF

   中欧成长优选      中欧基金       建设银行      7/22-8/16
   回报灵活配置混合

   国联安中证        国联安基金     交通银行      7/22-8/16
   医药100指数

   嘉实丰益信用      嘉实基金       农业银行      7/25-8/16
   定期开放债券

   农银汇理区间     农银汇理基金   建设银行       7/29-8/16
   收益灵活配置混合

   广发集利一年定期  广发基金       工商银行      7/29-8/16
   开放债券A/C

   博时安丰18个月    博时基金       浦发银行      7/29-8/16
   定期开放债券

   华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
   ETF联接A/C

   易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21
   信用债债券A/C

   上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23
   定期开放债券A/C

   国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23
   行业指数分级A/B
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                  (亿元)
    
    国开行          100      1/3年     固息金融债        周一      今年27-28期第二次增发
    国开行          100      5/7年     浮息金融债        周一      三个月SHIBOR基准/34-35期首次
增发
    交通银行        100       5年      固息金融债        周一      专项用于发放小型微型企业贷款
     
    国开行       至多300  1/3/5/7/10年  固息金融债       周五      27-28期第三次增发，29-31期第
二次增发
    财政部          300       5年       固息国债      7/25-7/29    第13期五年品种第一次续发     
              
    财政部代发      236       3年        地方债       7/29-7/31                        
  

    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元) 
    
     国开行         固息金融债        300           周一     
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    正回购到期   合计 
   
     850          --        850
   =====================================================================================(完)

 (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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