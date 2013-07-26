台湾货币市场：短率续处低位，旬底资金情势稳中偏松

* 首波退税款入帐令银行端资金更宽松

* 月底、旬底料将安然度过

* 下周短率可望稳在低位

* 短票发票量持平偏多

记者 詹静宜

路透台北7月26日 - 台湾银行间短率周五持稳低位，银行业资金调度人士表示，下周为提存期底最后一周，整体市场资金情势仍偏向宽松，财政部首波退税款将于月底入帐料使银行体系资金更为宽裕，明显淡化月底资金紧缩因子，预估下周短率将续稳在既有低位区间。

银行交易人士指出，近期央行冲销力道稍有减弱，下周央行存单到期量高达1.3兆(万亿)台币，落点也相当平均，月底资金水位还是偏高，而财政部首波退税款30日入银行体系，主要集中在3-4家大型行库，在银行资金去化压力下，资金需求方调度跨月资金颇为容易，月底短率料依旧维持在低档。

“下周是旬底不是季底，还是很多家做跨月，所以大家都没感觉。”一位银行交易员说。

部分资金调度人士指出，随着中研院、中经院陆续下修今年全年GDP预测，央行倾向维持市场资金适度宽松，近日央行冲销力道稍有减弱，银行体系资金都没有收得很乾净，有拆入需求的银行及票券都反应最近跨月拆入都很好谈。

财政部表示，今年由于网路报税使用多，因此7月底首批退税金额攀高至403亿台币，上年约280亿台币。此笔退税款项将在30日入银行，31日入一般民众帐户。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为142亿台币，累计超额准备为576亿，加计前期1%的超额准备为1,629亿台币。

本地时间11:50时，

**台币兑美元 走升7.4分报29.904。

**台股 小跌0.12%，报8,153.79点；成交量 报487.80亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.42%，上日在0.380-0.42%。

**短票利率向区间低位靠拢**

短票市场方面，大型票券交易人士指出，尽管周五发票量持平偏多，仍不足以因应银行端资金去化需求，短票成交利率向区间低位靠拢，下周短票发行量仅维持一般水准，料区间低位成交比重仍会持续增加。

银行交易人士表示，今日短票成交利率大致持平在区间低位，下周适逢月底，短票利率要再调低也比较难，料下周暂且持平在区间低位。

“利率再往下，行库也不答应，除非行库资金很滥!”一位大型票券交易员也称。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，大区间在0.67-0.69%，同于上日。

今日台湾央行存单到期金额2,379.75亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 今日紧缩因素则有财政部发行102/8期20年公债，金额120.014亿台币。

下周央行存单到期金额1兆3,310.25亿台币，落点分别为周一2,728亿、周二4,187.8亿、周三1,577亿、周四3,959.3亿、周五858.15亿。

**RP利率平稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳区间。资金因上市柜公司发放现金股利呈现分配不均，不过银行端资金丰沛，再加上证券商近日在公债次级市场进出量少，使得调度依旧平顺。

针对下周，交易商认为，下周初将有逾400亿台币的首批综合所得税退税，预料只会造成部分银行间分配不均，应不至于造成整体资金趋紧。

“这两天与银行调钱还平顺，下周变紧可能性不高。”一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则认为，虽然这两天有投信基金被赎回，不过银行端资金丰沛，公司债RP利率以低档成交比重增加。下周月底的例行性紧缩效应过后，不排除月初还有走低机会。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。