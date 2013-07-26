中国房地产：卓越置业集团以近124亿元人民币投得前海两幅商用土地

路透香港7月26日 - 前海深港现代服务业合作区其中两幅商业土地于周五透过挂牌出售，两幅土地由卓越置业集团以合共近123.7亿元人民币拿下，较底价高出48%和53%。
编号T201-0077和T201-0075的土地分别以近51.89亿元和71.8亿元售出，较起始价35亿和47亿元分别高出48%和53%。
是次拍卖的土地位于桂湾片区，其中T201-0077土地面积为约4.92万平方米，建筑面积32.04万平方米；T201-0075土地面积为约5.75万平方米，建筑面积45.02万平方米。
T201-0077土地建成后，其中51,600平方米办公楼物业应当无偿移交给市前海管理局；T201-0075土地建成后，其中88,600平方米办公楼物业、11,000平方米区域供冷设备用房应当无偿移交给市前海管理局；T201-0078土地办公楼物业中的169,725平方米面积限自用，该部分自取得工程竣工验收备案或通过规划验收之日起10年内不得转让。
前海深港现代服务业合作区综合规划此前获深圳市政策批复通过，预计总建设投资约3,898亿元人民币。前海区域的主导产业是以金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业和专业服务业为主的生产性服务业，明确前海在离岸金融、跨境贷、内地证券公司投资港股等金融、资本市场合作方面进行试点和探索。 (完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)