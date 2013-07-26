中国债市：回购利率涨势温和IRS变动有限，后市继续关注资金动态

路透北京7月26日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五变动有限，由于货币市场回购利率涨势相对温和，这也令IRS上行速度趋缓。交易人士指出，本周资金供不应求的真实情况并未连续扰动IRS，但相对经济基本面，流动性仍是后市关注的焦点。

中国银行间资金市场周五流动性依然紧绷，主要期限品种回购利率 升势难阻；近期面临月末以及月初补缴存准补缴等因素影响，料资金偏紧局面短期难现实质性缓解。

“目前IRS基本徘徊在上日水平...现在虽然资金是紧的，但总会有人出来护盘，这样就形成了回购利率开盘总是开在前加权的位置，压制了短端IRS的上行。”广发银行金融市场部交易员吴思捷称。

他并指出，如果资金紧张情况无改善，后期回购利率是否仍能维持逐步攀升态势值得关注。“压不压的住很难讲，如果直接就上去了，对IRS刺激很大。”

周五隔夜和七天期回购利率开盘价仍平稳，不过此前一直在维稳之列的14天品种开盘价则跳至4.65%，较上日均价高逾30个基点(bp)，其进一步动向值得关注。

本周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.1000/4.2000 4.0125/4.1050 4.0200/4.1175 4.0600/4.1600 4.0780/4.3440

周四 4.1000/4.2050 4.0175/4.1025 4.0213/4.1100 4.0588/4.1525 4.0660/4.3460

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变化 +0.0000/-0.0050 -0.0050/+0.0025 -0.0013/+0.0075 +0.0012/+0.0075 +0.0120/-0.0020

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。