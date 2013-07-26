中国汇市：人民币早盘跟随中间价微涨，成交清淡汇市进入“暑期模式”

* 人民币即期跟随中间价小幅上涨
* 市场清淡波幅更窄，汇市进入“暑期模式”
* 市场缺乏明确的方向指引
* “扩波幅”政策猜想浮现
路透北京7月26日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跟随中间价小幅上涨，市场成交清淡，交投谨慎，早盘截至目前的成交波幅仅为十多个点子。
交易员指出，虽然每年7-8月行情都略显清淡，但今年则是更加清淡，且估计今年这种清淡行情仍将持续一段时间，如果没有政策因素干扰，可能要到9月份左右进出口贸易活跃起来才会有新行情了。
“每天有效波动也就十几二十个点，已经是暑期模式了，...一般7、8月份都比较清淡的。”上海一外资行交易员称。
北京时间12:24，人民币兑美元即期报6.1330元，上日收报6.1347元。今日人民币兑美元中间价 为6.1720元，上日中间价为6.1759元。
对于市场热议的扩波幅政策猜想，很多交易员认为目前的短期均衡汇率水平正是政策推出的良机，但上述交易员认为，短期内可能不会推出扩大波幅的政策，毕竟利率市场化政策刚刚推出，监管层也需要时间观察市场反应，她并估计待汇市交易价格接近中间价的时候才是推出扩波幅政策的时候。
“个人觉得没那么快，利率改革之后得先缓一下再看...就算现在扩波幅，对市场也没什么实质性的影响。”该交易员称。
东京汇市美元兑一篮子主要货币周五在一个月低位徘徊，此前在隔夜市场下跌，因投资者在美联储下周召开政策会议前更趋谨慎。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2743/89，上日尾盘为6.2750。
北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1340/46元，上一交易日尾盘报6.1357元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)