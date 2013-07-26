中国债市动态：现券收益率窄幅波动，部分机构买盘助缓市场悲观情绪

路透上海7月26日 - 中国银行间债市现券周五早盘收益率走势较为平稳。交易员称，收益率此前连续上涨后，市场存在技术性回调可能，此外亦有不少机构认为当前现券价格适合低位买入，择机入场，均在一定程度缓和市场悲观情绪。
不过他们同时指出，月末因素等致资金价格仍处于相对高位，短期市场气氛难以彻底改观。预计流动性偏紧局面下月才有望缓解，届时现券走势或看好。
“早上五年续发的国债成交了几笔，有买有卖，(收益率整体)没咋动。”上海一银行交易员表示，其他品种也仍旧有一些买盘，但是并不强。
他还指出，今日财政部代理招标的地方债，一级半市场大行买盘亦比较多，但是对二级市场暂时并无明显影响。
中国财政部周五上午代理发行的三年期地方债，利率低于预期，投标倍数也创下了今年以来地方债发行新高。交易员指出，虽然资金面依旧较为紧张，但近日现券市场悲观情绪有所舒缓，二级收益率下行助增今日新债需求。
华南一银行交易员称，目前来看，宏观经济基本面不明朗，而且资金面偏紧格局依旧，均不支持现券收益率下行,“就是之前涨太快了，阶段性调整下吧，少量投机抄底的交易盘，成交并不多，代表性不强。”
中国银行间资金市场周五流动性依然紧绷，主要期限品种回购利率 升势难阻，其中隔夜及14天品种涨幅更为明显，而近期又面临月末以及月初补缴存准补缴等因素影响，料资金偏紧局面短期难现实质性缓解。
剩余期限约9.83年的附息国债130011券最新收益率 在3.7275%，上日收报3.7100%。(完)
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)