《中国信用市场综述》行情能否逆转取决同业监管等政策“靴子”

作者 徐永

路透上海7月26日 - 经过近三周的快速拉升，中国银行间债市现券收益率本周因抄底资金进场而出现短暂回落。尽管月末时点过后资金面预期将转趋乐观，但收益率向下趋势性行情能否形成，还将取决于银监会政策靴子何时落地，及其对银行资产负债管理经营的影响。

中国央行无论是前期推高资金利率倒逼同业去杠杆，还是近期放开贷款利率下限，都是货币政策和价格手段运用；而6月20日“钱荒”至今，市场预期的银监会针对信贷数量控制，及同业业务、地方融资平台及房地产领域的进一步政策则始终未见落地。

而银监会的业务监管及其态度，料才将对商业银行逃避信贷规模管理的同业等业务形成精准打击，并进而影响银行在同业非标及债券等方面资产的配置，以及央行紧平衡态度的调整，同时助推宏观去杠杆命题的根本解决。

“信用端如果能通过行政措施堵住了(影子，平台和地产)，货币端央行就没有必要维持一个比较高的短端利率水平，挤压信用端。”华泰证券首席经济学家刘煜辉表示。

他认为，用推高资金利率的方式倒逼信用投放调整，经济债务负担会被动抬升，并不是最佳政策解药，体制不大动的情况下，“紧信用+宽货币”可能是最好的政策选择。

当然，仅就当前的收益率短暂回落，市场分歧就已经产生，加大未来震荡的机率。

“收益率回落是前期上涨过快后的一个情绪性的反应，是否是趋势性的行情还很难讲，因为资金利率中枢以及基本面仍然会形成向上的推动力。”国泰君安首席债券分析师徐寒飞就认为。

**政策博弈**

本月结束后，年中分红，财政性存款上缴及传言中SLF(常设借贷便利)到期等因素对资金面的影响将逐渐减弱，8、9月份公开市场到期资金4,700亿元人民币，而财政性存款投放在盘活存量政策影响下亦乐观可期（去年同期两个月投放额共3,292亿元）。

由于央行在资金市场上维稳意图明显，在资金利率未明显回落之前，估计公开市场重启正回购或央票发行的可能性较小。而在未来外汇占款负增长导致流动性被动收缩的情况下，央行货币政策放松的预期还逐渐升温，因此受访交易员普遍对9月末之前的资金面相对乐观。

从宏观层面看，当前中国也需要一个低利率的环境，用一年期贷款利率-PPI(工业生产者出厂价格指数)看实体经济的实际融资成本，今年以来其实一直是在走高的。

而债市在收益率快速上涨后，前期被压制的做多情绪叠加资金面乐观预期，在本周下半周开始陆续释放。周四主要关键期限国债到期收益率 都有超过5个BP(基点)的下跌，中长端信用债收益率也多数回落。

当然，中长端债券收益率的回落确实有其脆弱性。因久期控制和谨慎情绪的影响，目前配置户对中长端品种的兴趣有限，关注重点在中短端；中长端的投资主力反而是交易类机构，这种配置户缺席的行情，维持难度确实较大。

“现在反过来了，10年期国债我们久期控制基本都不投，都是一些交易机构在拿。”上海一位投资户交易员表示。

但短端而言，则可能相对乐观。从期限利差的角度来看，目前主要利率债的期限利差都不到历史1/4分位，未来利差扩大就要看短端和长端谁先开始调整。长端受制于偏弱基本面料上涨空间不大，但短端的回落则暗合目前实体经济融资成本降低的诉求。

不过，影响最大的还是政策层面的博弈，特别是银监会对同业，房地产和地方政府融资平台等的进一步控制。

今年新增信用投放通过同业等形式高比例流向地产和平台，但至今未见银监会“解包还原”政策的落地，对政策预期的不确定性也是制约目前银行在资产配置策略上谨慎的重要原因.

经历6月中国银行间市场的流动性危机之后，银监会主席尚福林高调宣布将出台规范同业业务的文件。据了解方案的消息人士此前透露，“解包还原”提拨备的方案，将令过度疯狂的“新型影子银行”--同业业务成为下一个被堵的贷款表外化出口。