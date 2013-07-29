《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(7月22日-26日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国央行7月20日全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

--中国财政部长楼继伟在参加G20会议期间表示，没有与会代表相信中国经济会硬着陆；反而希望中国经济增速能再快一些，但那是想也别想的。

--国务院副总理张高丽表示，中国处于经济转型升级的关键时期，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度预调微调，增强宏观调控的针对性和实效性。

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，放开存款利率上限是利率市场化的最后一步，今明两年都不会放开，而实现存款利率市场化亟待推出存款保险制度。 --如市场预期，6月外汇占款并未承担起投放基础货币的作用。路透根据中国央行公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

--中国制造业状况仍未有改善。7月汇丰制造业PMI初值进一步萎缩并创下11个月低位，而就业分项降至金融危机来低点，显示就业形势压力上升。

--国务院常务会议决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，并研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施，部署改革铁路投融资体制。

--国家外汇管理局宣布，决定自9月1日起在全国范围内实施服务贸易外汇管理改革，包括取消服务贸易购付汇核准、小额交易无需审单等措施，以进一步推进贸易投资便利化。

--工信部新闻发言人朱宏任表示，工信部正在会同发改委抓紧研究促进信息消费的具体政策，努力将信息消费培育成继房地产、汽车之后的又一消费领域、新的经济增长点，文件将会尽快出台。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国央行行长周小川在二十国（G20）财长和央行行长会议讨论长期投融资问题时强调，要重视长期资金的供给问题，同时还要通过金融市场有效解决资金供给与需求期限错配问题。

--中国人民银行副行长潘功胜表示，目前的社会融资规模低估了金融机构对实体经济融资的总量，一行三会(央行、银监会、证监会、保监会)建立新的协调机制已被国务院批复，新的协调方式还在运转中。

--中国近期频出新政，以加大对小微企业的扶持力度。央行行长周小川表示，要大力发展多种融资方式，拓宽小微企业多元化融资渠道；同时稳步推进利率市场化改革，提高小微企业的信贷可获得性。

--中国6月银行代客结售汇数据显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑，表明受出口压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐持续放缓。外管局并表示，目前中国没有出现外资主动集中撤离的迹象。

--针对近期中国股市下跌引发的有关融资融券客户亏损与爆仓的疑虑，中国证券金融股份公司最新统计分析显示，上半年进行融资融券交易的约30万名客户仅34%帐面浮盈，其余浮亏，总体平均计算有一定的浮亏。初步统计，这些客户人均浮亏率为3.5%，好于同期上证指数 13.1%的下跌幅度。

--以资产计中国第六大银行--招商银行 公告称，其A股配股申请已获中国证监会核准，此次计划向原股东配售30.74亿股A股。

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--中国工业和信息化部公布今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等多个行业，表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。

--中国和欧洲消息人士透露，北京的谈判代表已与欧盟就一项协议的关键内容达成一致，仍然有可能避免欧盟计划下月对中国太阳能面板实施的惩罚性关税。

--为消化过剩产能，中国将继续稳步推进铁路建设。上海证券报报导，铁路总公司与国家发改委方面的确就此事在研究方案，但还没有最终定稿；铁路总公司目前较为明确的态度是，对在建重点项目，确保建设资金，稳中求进的可能性较大。

--21世纪经济报 道引述权威渠道消息，作为铁路投融资体制改革的一大亮点，酝酿中的铁路发展基金预计今年内有望推出。在起步之初，资金筹集的主要来源仍然以中央财政性资金为主，总体可形成约1,000亿元人民币的筹资量。

--全球第五大液晶面板生产商--京东方 公布再融资方案，最高460亿元人民币的募资额创下今年以来国内再融资最高纪录。公司拟定向增发A股股份，用于支持公司多条高世代面板生产线建设及收购现有合资公司京东方显示的部分股权。