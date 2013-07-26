新兴汇市：韩元领涨亚洲新兴货币，下周美联储会议召开前氛围谨慎

美联储定于周二起将召开为期两天的政策会议。
华尔街日报的一篇报导称，美联储可能讨论改变前瞻性指引，以强调将在较长时间内保持低利率。交易员称，该报导造成美元下滑。
“亚洲货币可能稍微再上涨一些，除非美联储提到立即削减量化宽松规模，”首尔东部证券汇债市分析师Yuna Park表示。“但考虑到经济基本面和估值，投资人将吹毛求疵。”
Park认为，菲律宾披索看起来前景“乐观”，因穆迪将菲律宾政府债信评级列入可能上调复评名单 ；而印尼卢比和马币“将承压”。
多数区域货币本周周线料上扬。
印度卢比本周上涨0.7%，受惠于当局支撑卢比的措施。印度首席经济顾问Raghuram Rajan称正在考虑各种选项应对该国创纪录高位的经常帐赤字。
台币和坡元升0.3%，披索涨0.1%。
但汤森路透数据显示本周迄今印尼卢比兑美元跌1.8%，可能创下2011年9月中以来最大周跌幅。
当地企业的美元买盘不断令印尼卢比承压。
马币本周则下滑0.5%，受债市资金外流疑虑的打压。(完)
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(编译 梁睿雪/张若琪 审校 王兴亚/艾茂林)