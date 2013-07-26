路透基点：台塑集团等值5亿美元五年期贷款案发布--RLPC

路透香港7月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台塑集团等值5亿美元五年期离岸融资案昨晚已经发布。此次融资的资金用于为集团下属四家中国子公司融资。

这笔无担保定期贷款分为4.17亿美元和4.90亿人民币两部分，将用于资本支出。台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库任牵头行兼簿记行。

利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点,借款人将支付超额部分的利率。

人民币贷款部分利率为较三个月或六个月香港银行同业拆息加码130个基点。

银行受邀按三个层次参贷：

承诺总贷款规模8%或以上的银行将获牵头行头衔，综合收益115个基点(美元部分)和135个基点(人民币部分)，前端费20个基点。副牵头行承诺总贷款规模的6-7.9%，得到113.75个基点(美元部分)和133.75个基点(人民币部分)的综合收益，前端费15个基点。参贷行承诺总贷款规模的4-5.9%，得到111.25个基点(美元部分)和131.25个基点(人民币部分)的综合收益，前端费5个基点。

贷款有10个基点的承诺费。

此次贷款按五次半年等额分期偿还，之后有三年的宽限期，平均年期为四年。

回复截至日期为8月23日。

一如早先报道，这笔贷款将通过南亚电路板(昆山)、南亚塑胶(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)四家公司来筹借。

与此同时，台塑集团也在寻求大约700亿台币(23.4亿美元)融资，用于再融资及扩建云林县六轻石化项目。兆丰国际商业银行正在协调安排。

去年8月，这四家台塑旗下子公司签署了四笔五年期额度，总规模3.9072亿美元。四笔额度条款相同，主办行与一般参贷行都是同一组银行。这些定期贷款最高综合收益为116.25个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点,借款人将支付超额部分的利率。

今年5月，福建福欣特殊钢有限公司签署一笔2.46亿美元等值五年期离岸定期贷款，贷款分为1.68亿美元和4.8亿元人民币两部分。贷款最高先付费用为17个基点。美元贷款部分利率为Libor加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)